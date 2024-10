Le programme « Choose Africa 2 » est lancé en Côte d’Ivoire avec un financement de 80 millions d’euros, visant à dynamiser l’entrepreneuriat et à soutenir 60 000 projets, tout en favorisant l’inclusion des femmes.

Le programme « Choose Africa » s’invite une nouvelle fois en Côte d’Ivoire, avec le lancement de sa deuxième phase, « Choose Africa 2 ». Ce projet phare, orchestré par le Groupe AFD et Bpifrance, vise à dynamiser l’entrepreneuriat et l’innovation en Afrique, en particulier à travers le soutien aux Très Petites et Moyennes Entreprises (TPME). Ce premier financement de 80 millions d’euros en Côte d’Ivoire témoigne de l’engagement renouvelé de la France à accompagner la croissance économique et la création d’emplois sur le continent.

Un financement pour soutenir 60 000 projets entrepreneuriaux

Lancée officiellement à Abidjan le 11 octobre dernier, la phase 2 de Choose Africa a pour ambition de financer et d’accompagner 60 000 projets entrepreneuriaux en Côte d’Ivoire. Ce soutien financier s’élève à 80 millions d’euros, soit 52 milliards de FCFA, une somme destinée à renforcer l’accès au crédit pour les TPME. Les banques locales, souvent réticentes à accorder des prêts aux petites entreprises en raison de leur manque de garanties ou d’historique de crédit, pourront désormais bénéficier de lignes de crédit spécifiques et d’un fonds de garantie mis en place par la Société de Garantie. des Crédits aux PME (SGPME).

L’inclusion des femmes entrepreneures au cœur de Choose Africa 2

Une des grandes forces de cette initiative réside dans sa volonté de promouvoir un accès plus équitable aux ressources financières. En effet, au moins 30 % des financements sont destinés aux femmes entrepreneures. Ce geste marque un tournant vers une meilleure inclusion économique des femmes, souvent confrontées à des difficultés d’accès aux financements pour développer leurs projets. Ce volet inclusif du programme est parfaitement aligné avec les politiques publiques ivoiriennes visant à promouvoir l’égalité des genres dans le milieu entrepreneurial.

Lapaire : un exemple concret du soutien à l’innovation

Dans le cadre de cette initiative, l’entreprise ivoirienne Lapaire, spécialisée dans l’optique, a levé près de 3 millions d’euros auprès d’AfricInvest et de Proparco. Ce financement servira à l’expansion de cette enseigne au Sénégal, en Tanzanie, et en République Démocratique du Congo, tout en renforçant sa présence en Côte d’Ivoire. Fondée en 2018, Lapaire se distingue par sa mission sociale : offrir des lunettes abordables aux populations à faibles revenus, tout en générant des emplois locaux.

Choose Africa 2 : un levier pour l’économie ivoirienne

Le projet « Choose Africa 2 » ambitionne de structurer un environnement entrepreneurial propice à la création d’entreprises et d’emplois en Côte d’Ivoire. Avec la mise en place du Guichet Unique de Développement des PME (GUDE-PME) en janvier 2022, le pays se dote de nouvelles structures pour soutenir ses entrepreneurs. Ce dispositif facilitera l’accès au crédit et centralisera les services d’accompagnement, apportant un soutien crucial aux TPME ivoiriennes, qui représentent 98 % des entreprises formelles du pays.