Bpifrance lance le Fonds Maghreb : 100 millions d’euros pour dynamiser les entreprises françaises en Algérie, Maroc et Tunisie

Bpifrance a annoncé la création du « Fonds Maghreb », doté de 100 millions d’euros, destiné à soutenir l’expansion des entreprises françaises vers l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Ce dispositif, actif de 2024 à 2027, vise à accompagner les entreprises dans divers secteurs tels que l’industrie, l’énergie, l’agriculture et la pharmacie.

Le Fonds Maghreb offrira une gamme complète d’outils d’investissement, de financement, de garantie et d’accompagnement pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises françaises à tous les stades de leur développement au Maghreb. Il s’adresse notamment aux PME. Son principe est le suivant :

Bpifrance pourra prendre des participations directes ou indirectes dans le capital des entreprises françaises qui s’implantent ou se développent au Maghreb.

Financement: Des prêts, des avances remboursables et des lignes de crédit seront proposés pour financer les investissements des entreprises françaises au Maghreb.

Garantie: Bpifrance pourra garantir les prêts bancaires accordés aux entreprises françaises par des banques locales du Maghreb.

Accompagnement: Bpifrance proposera aux entreprises françaises un accompagnement sur mesure pour les aider à identifier les opportunités d’affaires au Maghreb, à s’implanter et à se développer dans la région.

Un partenariat renforcé avec les acteurs du Maghreb pour une ambition renforcée

Le Fonds Maghreb sera déployé en collaboration avec des partenaires locaux du Maghreb, notamment des banques, des fonds d’investissement et des organismes de soutien aux entreprises. Ce partenariat permettra d’identifier les entreprises françaises les plus prometteuses et de leur proposer un accompagnement adapté à leurs besoins.

Il devrait contribuer à la croissance des entreprises françaises et à la création d’emplois au Maghreb. Il permettra également de renforcer les liens économiques entre la France et les pays du Maghreb.

Historique des investissements français au Maghreb

Les investissements français au Maghreb ne sont pas une nouveauté. Depuis plusieurs décennies, la France a toujours été un partenaire économique de premier plan pour les pays du Maghreb. Dès les années 1990, les entreprises françaises ont commencé à s’implanter de manière significative dans la région, notamment dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des services.

Les entreprises françaises sont particulièrement présentes au Maroc, où plus de 1 000 PME et presque toutes les entreprises du CAC 40 y opèrent, notamment dans les secteurs des télécommunications, de l’énergie, et de l’automobile, avec des infrastructures comme l’usine Renault à Tanger. En Algérie, elles sont majoritairement actives dans l’énergie et les infrastructures. Concernant la Tunisie, la France reste le principal partenaire commercial, avec une forte présence dans les secteurs manufacturiers et des services, soutenue par des accords bilatéraux et la proximité géographique​

En 2013, Bpifrance a lancé des initiatives telles que le Fonds de soutien aux entreprises françaises en Afrique du Nord, avec un accent particulier sur les PME et ETI. Ce fonds visait déjà à promouvoir les échanges commerciaux et à faciliter l’implantation des entreprises françaises dans cette zone stratégique.

Aujourd’hui, le Fonds Maghreb de Bpifrance s’inscrit dans cette continuité, en renforçant les efforts pour soutenir l’internationalisation des entreprises françaises. En mettant à disposition des ressources financières et des services d’accompagnement, ce fonds est conçu pour maximiser les opportunités de croissance pour les entreprises françaises tout en contribuant au développement économique des pays du Maghreb.