Chancel Mbemba rebondit au LOSC : la renaissance après l’exil marseillais

Chancel Mbemba, le défenseur congolais de 30 ans, élu meilleur joueur africain de Ligue 1 en 2023, s’apprête à retrouver la compétition en signant un contrat d’un an avec le LOSC. Une chance de renaissance pour l’ex-capitaine de l’OM, libre depuis son départ conflictuel en mai 2024, qui va rejoindre une équipe qualifiée pour la Ligue Europa.

Après plus d’un an d’errance et une saison blanche traumatisante à Marseille, Chancel Mbemba (30 ans) s’apprête enfin à retrouver les terrains. Le défenseur central international congolais devrait parapher un contrat d’un an avec le LOSC.

Il y a encore deux ans, Mbemba régnait sur la Ligue 1. En mai 2023, le « demi-dieu » des supporters congolais était sacré meilleur joueur africain de France, remportant le prestigieux Prix Marc-Vivien Foé. Une distinction qui couronnait une saison exceptionnelle (45 matchs, 7 buts) et sa contribution décisive à la qualification de l’OM en Ligue des Champions.

Une chute vertigineuse

L’histoire entre Mbemba et l’Olympique de Marseille ressemble à un mauvais roman. Arrivé en 2022 en provenance du FC Porto, le robuste défenseur avait rapidement conquis la cité phocéenne par ses performances solides et son leadership naturel. Pilier de l’équipe lors de la saison 2023-2024, il semblait promis à un bel avenir sous le maillot olympien portant même plusieurs fois le brassard de capitaine.

Mais l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’été 2024 a tout changé. L’entraîneur italien a mis fin à sa carrière au club. Écarté du groupe professionnel, relégué avec les réserves, le Congolais a vécu un calvaire administratif et sportif.

Le différend trouve ses racines dans un transfert avorté vers Al-Shabab en Arabie saoudite. Selon la presse française, les négociations auraient échoué sur la répartition financière entre le joueur et le club, créant un fossé qui n’a jamais été comblé entre les parties.

Douze mois de purgatoire

Mbemba a donc terminé la dernière année de son contrat à Marseille sans jouer une seule minute de football, avant de partir libre. Une saison entière sans jouer pour un défenseur de ce calibre, c’est un gâchis sportif considérable, même si il a pu compter sur quelques matchs avec l’équipe nationale de RDC.

Libre depuis le 30 juin 2025, l’ancien joueur de Porto a reçu plusieurs offres, notamment du Paris FC, fraîchement promu en Ligue 1, et de clubs du Golfe persique. Mais ses exigences salariales auraient refroidi plusieurs prétendants, prolongeant son statut de joueur sans club.

Lille, la planche de salut

C’est finalement le LOSC qui semble avoir trouvé la formule magique. Selon le journaliste Marc Mechenoua, il s’apprête à rejoindre Lille OSC pour un contrat d’un an. Le club nordiste, habitué aux coups tactiques sur le marché des transferts, offre au Congolais une opportunité de relance idéale.

Chancel Mbemba et Lille c’est fait ! Libre, le défenseur congolais va signer un contrat d’une saison avec le Losc. #Mercato — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) September 1, 2025

Pour Lille, actuellement engagé en Ligue Europa cette saison après avoir terminé cinquième de Ligue 1 la saison dernière, l’arrivée de Mbemba représente un renfort d’expérience non négligeable. Le défenseur apporte ses 78 sélections internationales et son vécu des grandes compétitions européennes, acquis notamment lors de ses quatre saisons à Porto et son parcours marseillais.

Le timing de ce transfert est particulièrement intéressant pour Lille. Après trois journées de Ligue 1, les Dogues occupent la troisème place du classement de Ligue 1, derrirèe Lyon et le PSG, et peut donc viser haut. L’expérience de Mbemba pourrait s’avérer précieuse, notamment en vue des échéances.

En Ligue Europa, le LOSC a bénéficié d’un tirage favorable vendredi dernier. Placés dans le chapeau 1, les Lillois affronteront à domicile le Dinamo Zagreb, le PAOK Salonique, Fribourg et le club norvégien de Brann. À l’extérieur, ils se déplaceront chez des adversaires plus coriaces : l’AS Rome, l’Étoile Rouge Belgrade, les Young Boys de Berne et le Celta Vigo.

À 30 ans, le natif de Kinshasa entre dans la dernière décennie de sa carrière. Cette signature à Lille pourrait bien marquer le début d’un nouveau chapitre, loin des polémiques marseillaises et des tensions contractuelles.