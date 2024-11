Centrafrique : le Conseil de sécurité proroge le mandat de la Minusca pour une année supplémentaire

Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé, jeudi, de prolonger d’une année le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca). La mission sera maintenue jusqu’au 15 novembre 2025, conformément à la résolution 2759 adoptée à l’unanimité, selon un communiqué officiel publié sur le site des Nations unies.

Appuyer l’organisation des élections présidentielles et législatives

Cette prorogation marque une étape notable, car c’est la première fois depuis 2020 que le renouvellement du mandat de la Minusca bénéficie d’un consensus total au sein du Conseil de sécurité. Le cadre d’intervention demeure inchangé, avec un plafond d’effectifs fixé à 14 400 militaires et 3 020 policiers. Les priorités de la Minusca restent celles définies dans la résolution 2709 de 2023, à savoir la protection des civils, le soutien à la mise en œuvre de l’accord de paix, la facilitation de l’accès humanitaire et le renforcement des institutions nationales.

Un volet électoral a été ajouté à son mandat, en réponse à une requête formulée par les autorités centrafricaines. La mission devra ainsi appuyer l’organisation des élections présidentielles et législatives prévues pour 2025 et 2026, afin d’assurer des scrutins crédibles et inclusifs. Déployée en Centrafrique depuis 2014, la Minusca est née d’une volonté internationale de stabiliser le pays, en proie à un conflit interethnique dévastateur opposant les groupes armés Anti-Balaka et Séléka. L’intervention onusienne compte actuellement environ 17 000 hommes.

La Minusca face à de nombreux défis sur le terrain

Malgré ses efforts, la Minusca fait face à de nombreux défis sur le terrain. Les affrontements sporadiques entre groupes armés et la persistance des tensions communautaires entravent souvent l’accomplissement de ses objectifs. À ce jour, 147 membres des forces onusiennes ont perdu la vie en Centrafrique. La décision de prolonger la Minusca intervient dans un contexte sécuritaire toujours fragile. Les violences, bien que moins intenses qu’au plus fort de la crise, continuent de plonger certaines régions du pays dans l’instabilité.

Les autorités centrafricaines, tout en saluant le renouvellement de la mission, insistent sur la nécessité de renforcer le soutien aux institutions locales pour une meilleure appropriation des processus de paix et de développement. Le mandat prorogé de la Minusca reflète une détermination internationale à poursuivre les efforts de pacification et de reconstruction en Centrafrique.