Cargo de nitrate d’ammonium : le directeur du port d’Abidjan s’exprime

Un cargo chargé de 20 000 tonnes de nitrate d’ammonium suscite l’inquiétude à Abidjan. Les autorités multiplient les précautions pour éviter un potentiel désastre.

Le port d’Abidjan, un carrefour commercial stratégique en Afrique de l’Ouest, est aujourd’hui au centre de l’attention. Un cargo transportant une quantité impressionnante de nitrate d’ammonium, une substance hautement inflammable, est sous surveillance renforcée. Les autorités ivoiriennes, échaudées par des précédents tragiques, redoublent de vigilance face à ce potentiel danger flottant.

Une cargaison sous haute surveillance

Le Zimrida , un navire battant pavillon de la Barbade, est arrivé en rade extérieure d’Abidjan le 30 décembre dernier, avec une cargaison de 20 000 tonnes de nitrate d’ammonium. Cette substance, utilisée principalement comme fertilisant agricole, devient un danger lorsqu’elle est mal véritablement manipulée ou avariée. Les autorités ivoiriennes ont ordonné que la cargaison reste immobilisée à 22 kilomètres des côtes, à la suite de soupçons d’avarie.

Pour rappel, cette même substance est tristement célèbre pour avoir été à l’origine de l’explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth en 2020, une tragédie ayant causé plus de 200 morts.

Une réunion cruciale pour la gestion du risque

Une réunion d’urgence est prévue ce lundi 6 janvier 2025 entre les autorités ivoiriennes, le propriétaire de la cargaison et le transporteur. L’objectif est clair : évaluer l’état de la cargaison et définir des mesures de sécurité strictes. Cette vigilance s’impose d’autant plus que 3 000 tonnes de cette matière dangereuse étaient destinées à être déchargées en Côte d’Ivoire.

Le Dr Souleymane Cissé, environnementaliste, souligne les risques : « En cas de dégradation, le nitrate d’ammonium peut libérer des gaz toxiques et provoquer une explosion d’une ampleur inimaginable. »

Le traumatisme du Probo Koala refait surface

Pour de nombreux Ivoiriens, l’affaire du Probo Koala en 2006 reste gravée dans les mémoires. Ce cargo avait déversé des déchets toxiques à Abidjan, causant la mort de 17 personnes et intoxiquant des milliers d’autres. Ce précédent tragique renforce les craintes autour du Zimrida.

Face à l’inquiétude grandissante, les autorités portuaires ivoiriennes tentent de rassurer. Une communication claire sur l’état de la cargaison et les mesures envisagées sera essentielle pour éviter la panique.

En attendant, le cargo reste stationné loin des côtes, symbole d’une vigilance accrue face aux dangers potentiels.