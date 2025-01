Cardinal Bernardin Gantin : vers une Béatification

L’Église catholique s’apprête à franchir une étape importante, marquée par une annonce historique qui résonne comme un écho d’espérance : la béatification du cardinal Bernardin Gantin.

Ce fils illustre du Bénin, dont le parcours exceptionnel a illuminé l’Église universelle, s’avance résolument vers une reconnaissance spirituelle tant espérée.

Une figure légendaire au service de l’Évangile

Né le 8 mai 1922 à Toffo, dans l’Archidiocèse de Cotonou, Bernardin Gantin incarne un symbole d’engagement pastoral et de foi inébranlable. Dès son ordination sacerdotale en 1951, il se distingue par son zèle et son dévouement. De plus, lorsqu’il devient, à seulement 34 ans, l’un des plus jeunes évêques d’Afrique, nommé par le Pape Pie XII, il inaugure une nouvelle ère dans l’histoire de l’épiscopat africain.

Par ailleurs, son élévation au cardinalat en 1977 par le Pape Paul VI, suivie de ses fonctions de Préfet de la Congrégation pour les Évêques et de Président de la Commission pontificale pour l’Amérique latine, atteste de son influence au-delà des frontières africaines. En outre, son rôle en tant que Doyen du Collège des cardinaux, de 1993 à 2002, illustre l’universalité de l’Église qu’il a servie avec dévouement.

Un héritage spirituel inégalé

En participant activement au Concile Vatican II, Bernardin Gantin a su devenir un artisan du dialogue entre les cultures africaines et la foi chrétienne. En effet, il a habilement uni traditions locales et évangélisation dans une dynamique d’inculturation exemplaire. De surcroît, ses prises de position courageuses et son engagement pour une Église ouverte sur le monde font de lui une figure de renouveau spirituel.

Ainsi, le processus de béatification, récemment approuvé par la Conférence épiscopale de Latium lors de sa session du 13 janvier 2025, constitue une étape décisive pour l’Église catholique. Cette décision, qui s’inscrit dans le cadre de l’Année sainte du Jubilé de l’espérance, renforce la vocation missionnaire de l’Église. Elle célèbre aussi la sainteté incarnée dans les figures contemporaines.

Un message d’espoir pour l’Afrique et le monde

En somme, la béatification de Bernardin Gantin représente bien plus qu’une reconnaissance personnelle. En réalité, elle illustre la fécondité de l’Évangile en Afrique, un continent en quête de justice, de paix et de développement spirituel. Pour le Bénin, cette démarche confère une immense fierté nationale tout en offrant une impulsion renouvelée pour l’Église locale.

Certes, le décès du cardinal, survenu le 13 mai 2008 à Paris, avait laissé un vide immense. Toutefois, son héritage continue d’inspirer des générations de croyants et de pasteurs. Ainsi, sa future béatification et canonisation s’annoncent comme une célébration de la sainteté accessible et de l’engagement au service des autres.