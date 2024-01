Sénégal : les évêques refusent de bénir les couples homosexuels

Les évêques catholiques du Sénégal ont refusé de bénir des couples homosexuels, comme l’a récemment autorisé le Vatican. Ces religieux vont l’encontre de la déclaration Fiducia supplicans signée par le pape François.

C’est dans une note publiée le 18 décembre et approuvé par le pape François, que le ministère pour la Doctrine de la Foi a autorisé la bénédiction des couples irréguliers aux yeux de l’Eglise. Cette décision concernait les couples remariés et les couples de même sexe. Le Vatican posait toutefois une condition : que cette bénédiction soit donnée en dehors des rituels liturgiques.

Considéré comme un changement doctrinal majeur, cette décision a provoqué la réprobation des religieux de l’Afrique qui se sont fendus d’un communiqué conjointement signé, il y a quelques jours. A la suite, les évêques du Sénégal ont pris le relais pour, à leur tour, rejeter cette recommandation papale. Jeudi soir, les religieux catholiques de ce pays ouest-africain se sont fendus d’un communiqué.

Pas de bénédiction à « deux personnes de même sexe »

« Dans le contexte actuel d’une légitimation ou légalisation progressive et insidieuse de l’homosexualité et d’autres déviations morales, nous, vos pasteurs, évêques du Sénégal, affirmons clairement que, dans nos diocèses, aucune forme de bénédiction liturgique ou extra-liturgique ne peut être administrée à deux personnes de même sexe qui en feraient la demande expresse en tant que couple », écrivent les évêques du Sénégal.

Avec à leur tête l’archevêque de Dakar, les évêques du Sénégal estiment que « les déviations morales, de manière générale, et en particulier l’homosexualité en ses diverses expressions, sont considérées, dans l’Eglise, comme une abomination à l’encontre de la volonté de Dieu ». Selon les évêques du Sénégal, « il ne faut en rien altérer la doctrine de l’Eglise ». Une déclaration qui intervient une semaine après celle faite par le Symposium des conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM).

« Non approprié » pour l’Afrique de bénir les couples homosexuels

Réunis à Accra, au Ghana, le jeudi 11 janvier, les évêques africains ont rendu publique une déclaration. Celle-ci est signée par le président du SCEAM, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. « Nous évêques africains, ne considérons pas comme approprié pour l’Afrique de bénir les unions homosexuelles ou les couples de même sexe parce que, dans notre contexte, cela causerait une confusion et serait en contradiction directe avec l’éthos culturel des communautés africaines », a dit le document.

Pour les évêques, « l’enseignement constant de l’église décrit les actes homosexuels comme intrinsèquement désordonnés et contraires à la loi naturelle. Ces actes, considérés comme excluant le don de la vie et marquant de complémentarité affective et sexuelle véritable, ne doivent être approuvés en aucune circonstance ».