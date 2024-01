Bénédiction des couples homosexuels : les évêques africains disent unanimement non

La déclaration Fiducia supplicans signée par le pape François, le 18 décembre 2023, et autorisant la bénédiction des couples homosexuels n’a pas cessé de faire des vagues. Ce jeudi, les évêques africains ont unanimement et officiellement rejeté le fait.

Depuis le 18 décembre 2023, les conférences épiscopales africaines réagissent isolément pour manifester leur opposition à la recommandation de la déclaration Fiducia supplicans. Les évêques camerounais, béninois, ivoiriens, malawites, togolais, nigérians, etc. n’avaient pas caché leur position par rapport à la question.

Une position unanime sur les couples homosexuels

Ce jeudi, les évêques africains ont décidé d’aller au-delà de leur espace géographique spécifique pour afficher une position d’ensemble. À l’issue d’une réunion tenue par le Symposium des conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM) à son siège, à Accra, ce jeudi, une déclaration a été rendue publique. Signée par le président de la structure, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, la déclaration annonce les couleurs dès son titre qui, à lui seul, renseigne amplement sur son contenu : « Pas de bénédiction aux couples homosexuels dans les Églises d’Afrique ».

Et dans le fond, le développement fait par les évêques est allé dans ce sens. « Nous évêques africains, ne considérons pas comme approprié pour l’Afrique de bénir les unions homosexuelles ou les couples de même sexe parce que, dans notre contexte, cela causerait une confusion et serait en contradiction directe avec l’éthos culturel des communautés africaines », lit-on dans le document. Les prélats ne se sont pas arrêtés en si bon chemin : « L’enseignement constant de l’église décrit les actes homosexuels comme “intrinsèquement désordonnés” et contraires à la loi naturelle. Ces actes, considérés comme excluant le don de la vie et marquant de complémentarité affective et sexuelle véritable, ne doivent être approuvés en aucune circonstance ».

Les évêques africains toujours rangés sous Rome

La position affichée par le SCEAM met-elle les évêques du continent en position délicate vis-à-vis du Vatican ? Pas pour l’instant. D’ailleurs, il n’est un secret pour personne que créé cardinal en 2019 par le pape François, Fridolin Ambongo reste très proche du souverain pontife. En tout cas, le document du SCEAM ne souffre d’aucune ambiguïté sur les rapports des évêques africains avec le Vatican. Les évêques africains réaffirment « leur communion avec le pape François » dont ils rappellent d’ailleurs la farouche opposition « à toute forme de colonisation culturelle », ont-ils martelé dans leur communiqué.