CAN 2029 : l’Éthiopie officialise sa candidature

Lors du 46ème Congrès de la Confédération Africaine de Football (CAF) à Addis-Abeba, l’Éthiopie a officiellement annoncé sa candidature pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2029. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed était entouré de grandes figures du football africain et de dirigeants internationaux.

Il a clairement exprimé la volonté et la capacité de son pays à organiser cet événement phare du football africain.

Une annonce faite lors du 46ème Congrès de la CAF

C’est dans le cadre prestigieux de la 46ème Assemblée générale de la CAF, qui se tient actuellement à Addis-Abeba, que cette annonce a été faite. À cette occasion, le Premier ministre éthiopien a profité d’un dîner offert aux délégations africaines ainsi qu’aux présidents des fédérations pour dévoiler cette ambition. Ainsi, Abiy Ahmed a insisté sur le fait que l’Éthiopie dispose de l’infrastructure et des ressources nécessaires pour accueillir une compétition d’une telle envergure. Il a également rappelé l’histoire footballistique du pays souligné son rôle dans le développement du football africain.

L’Éthiopie : Un candidat sérieux pour la CAN 2029

Avec cette candidature, l’Éthiopie vise non seulement à renforcer sa position sur la scène sportive africaine, mais aussi à marquer un grand coup. En effet, Abiy Ahmed, lors de son discours, a mis en avant les capacités logistiques et infrastructurelles du pays. De plus, l’Éthiopie, qui a déjà accueilli la CAN en 1962, ambitionne de réitérer cet exploit. Elle s’appuie sur les récentes avancées dans la modernisation des stades et la mise en place d’infrastructures modernes adaptées à une compétition de cette envergure.

Le soutien des grandes figures du football africain

Par ailleurs, lors du Congrès, plusieurs personnalités influentes du football africain étaient présentes, telles que le président de la CAF, Patrice Motsepe, ainsi que des légendes du football africain. De plus, un match amical a été organisé, auquel ont participé à la fois le Premier ministre éthiopien et Patrice Motsepe. Ce match, au-delà de son aspect symbolique, a permis de renforcer les liens entre la CAF et l’Éthiopie. Il a ainsi apporté plus de visibilité à la candidature éthiopienne.

Une ambition soutenue par l’histoire et l’unité africaine

Il convient de rappeler que l’Éthiopie est souvent considérée comme le berceau de l’unité africaine. Le pays souhaite marquer l’histoire une nouvelle fois en organisant la CAN 2029. En accueillant cette prestigieuse compétition, le pays espère renforcer son influence sur le continent. Il vise également à promouvoir la cohésion et le développement du football africain dans son ensemble.