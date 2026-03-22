CAN 2025 : le geste fort d’Idrissa Gueye pour éteindre l’incendie entre le Sénégal et le Maroc

Maceo Ouitona

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Gana Guèye
Idrissa Gana Guèye

La polémique autour de la finale de la CAN 2025 continue d’enflammer les relations entre le Sénégal et le Maroc. Idrissa Gana Gueye a pris la parole pour appeler à l’apaisement après la décision controversée de la CAF. Le milieu sénégalais propose même de rendre les médailles pour calmer les tensions.

Interrogé au micro de Canal+ après la victoire d’Everton face à Chelsea, Idrissa Gana Gueye a surpris en adoptant un ton conciliant. Le capitaine sénégalais lors de la finale disputée à Rabat estime que la situation dépasse désormais le cadre sportif. Pour éviter une escalade entre les deux sélections et leurs supporters, il s’est dit prêt à poser un geste fort : restituer symboliquement les médailles au Maroc. Une proposition qui traduit sa volonté de préserver la fraternité entre les deux nations malgré une décision administrative qui continue de diviser.

Un titre de champion d’Afrique qui se joue désormais dans les bureaux

L’origine de cette crise remonte au 18 janvier dernier, lors d’une finale remportée sur le terrain par les Lions de la Teranga grâce à un but de Pape Gueye durant les prolongations. Cependant, ce succès sportif a été balayé par une décision administrative de la Confédération Africaine de Football (CAF). Le jury d’appel a récemment déclaré le Sénégal forfait, homologuant une victoire 3-0 sur tapis vert pour le Maroc. Pour Idrissa Gueye, cette situation est jugée ridicule. L’international affirme que les titres se gagnent sur le rectangle vert et non à travers des procédures juridiques.

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Le traumatisme d’une finale marquée par la confusion

Le contentieux trouve sa source dans les dernières minutes du temps réglementaire de la finale, lorsque l’arbitre avait accordé un penalty au Maroc après consultation de la VAR. Ce coup de sifflet avait provoqué la colère des joueurs sénégalais, certains quittant même la pelouse en signe de protestation, tandis que des projectiles pleuvaient depuis les tribunes. Malgré la reprise du jeu après quinze minutes de chaos et l’échec du tireur marocain Brahim Diaz, la CAF a estimé que le comportement de la délégation sénégalaise justifiait une sanction radicale.

Entre arbitrage du TAS et volonté d’apaisement

Alors que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officiellement saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne pour contester ce retrait de titre, Idrissa Gueye prône une approche différente. Le capitaine par intérim a confié que, s’il n’en tenait qu’à lui, le Sénégal ne ferait pas appel de cette décision. En proposant de regrouper les médailles pour les rendre au Maroc, Gueye cherche à préserver l’essentiel : la fraternité entre les peuples. Pour lui, le sentiment d’avoir gagné sur le terrain est suffisant, et la bataille de procédures ne fait qu’envenimer des relations déjà fragiles.

Maceo Ouitona
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Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
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