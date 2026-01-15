CAN 2025 : Bono et le Maroc éliminent le Nigeria aux tirs au but et s’offrent une finale historique à Rabat

Il a fallu 120 minutes de combat tactique, puis une séance de tirs au but suffocante, pour départager le Maroc et le Nigeria en demi-finale. Porté par un stade Prince Moulay Abdellah incandescent, le pays hôte s’est qualifié ce mercredi 14 janvier 2026 au terme d’un scénario à couper le souffle. Au lendemain de l’exploit, la presse marocaine et internationale salue le mental des Lions de l’Atlas et la performance de Bono.

Un verrou tactique et une délivrance au mental Pendant deux heures, les Lions de l’Atlas et les Super Eagles se sont neutralisés (0-0), dans une demi-finale plus tendue que spectaculaire. Si le Maroc a pris davantage d’initiatives dans le jeu, le bloc nigérian a résisté aux assauts, poussant la décision jusqu’à l’exercice où la pression est maximale : la séance de tirs au but.

C’est là que Yassine Bounou, dit Bono,a, une nouvelle fois, basculé du rôle de gardien à celui de héros national. En repoussant deux tentatives nigérianes, l’ancien gardien du Wydad Casablanca a offert deux balles de match aux siens. Score final : 4-2 aux tirs au but. C’est Youssef En-Nesyri qui s’est chargé de transformer le penalty décisif, déclenchant une explosion de joie dans les tribunes de Rabat et dans tout le royaume.

Revue de presse : « Bono-mania » et fierté nationale

Au coup de sifflet final, les médias marocains ont rivalisé de superlatifs pour décrire cette nuit d’adrénaline.

Hespress évoque une soirée « dantesque » et décrit un Maroc qui « arrache son billet pour la gloire » après avoir fait plier le géant nigérian.

TelQuel, dans son format “Instant T”, va droit au but : « Le Maroc terrasse le Nigeria et s’envole vers son destin », relayant le slogan qui inonde déjà les réseaux sociaux : « Les Lions dans leur arène« .

Du côté du 360 Sport, la « Bono-mania » bat son plein. Le site titre : « Yassine Bounou : le gardien du temple », résumant l’image forte de la soirée avec son regard imperturbable avant les arrêts décisifs.

Enfin LeSiteInfo adopte un ton épique, saluant un mélange de solidité et de sang-froid qui a permis d’écarter les Super Eagles pour « filer vers le sacre tant attendu ».

L’amertume nigériane et l’hommage nigerian

La performance est aussi saluée internationalement. Le quotidien français L’Équipe parle d’une « qualification au courage » pour le pays hôte, tandis qu’au Nigeria, le journal The Punch ne cache pas sa déception, titrant sur le « Rêve brisé des Super Eagles » face à un « mur marocain infranchissable ».

Désormais, cap sur la finale face au Sénégal. Grâce à ce succès, le Maroc s’offre une finale de rêve à domicile face au Sénégal vainqueur 1-0 de l’Egypte dans l’autre demi-finale, tandis que le Nigeria retrouvera l’Égypte pour la petite finale. Dans les rues de Rabat, Casablanca et Marrakech, l’ambiance est déjà celle des grands rendez-vous historiques : fierté, soulagement, et cette phrase qui revient sur toutes les lèvres… « Plus qu’une marche ».