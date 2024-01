CAN 2023 : et si le Sénégal y parvenait ?

Sacré champion d’Afrique en 2022 au Cameroun, le Sénégal dispose d’armes suffisantes, sur le papier, pour conserver son titre à l’occasion de la CAN 2023. Une performance qui constituerait un véritable exploit.

Et pour cause, depuis l’Égypte en 2010, alors auteure d’un triplé inédit, aucun tenant du titre n’est parvenu à récidiver lors de l’édition suivante. Pire, les champions d’Afrique en titre ont souvent connu un destin funeste, ces dernières années, avec une élimination prématurée, à l’instar de l’Algérie, sortie dès la phase de groupes de la dernière édition. Pourtant, ils sont nombreux à croire aux chances des Lions en Côte d’Ivoire, à commencer par le statisticien Opta qui, en analysant toute une série de données, a fait de Sadio Mané et sa bande le favori numéro un pour décrocher le Graal le 11 février prochain (12,8% de probabilité, soit un peu plus que le pays-hôte et ses 12,1%).

Une campagne éliminatoire remarquable

Il faut dire que les troupes d’Aliou Cissé, auréolées d’un statut de 8es de finaliste du dernier Mondial, sortent d’une campagne qualificative remarquable : avec 4 victoires pour débuter, le billet pour la Côte d’Ivoire a très vite été composté, avant un léger relâchement sur la fin (deux matchs nuls pour finir contre le Bénin et le Rwanda). Depuis leur dernier sacre, les Sénégalais n’ont perdu que deux matchs, contre l’Égypte et l’Algérie.

Blessés et groupe de la mort

Malgré l’exil saoudien des cadres Mané, jeune marié, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly depuis l’été dernier, l’équipe n’a pas perdu en compétitivité et tous les voyants sont donc au vert. Ou presque. En effet, Cissé déplore tout de même quelques soucis. En premier lieu, le forfait de Boulaye Dia, qui aurait pu débuter le tournoi comme avant-centre titulaire. De même, l’état de forme de Gana Gueye, Nampalys Mendy et Youssouf Sabaly, tous blessés de plus ou moins longue date, interpelle et il faudra voir si les trois tauliers seront aptes, dès le premier match, lundi, contre le voisin gambien. Versé dans le « groupe de la mort », qui comprend aussi le Cameroun et la Guinée, le champion risquerait de payer cher le moindre relâchement dans cette poule comprenant des équipes qui avaient toutes franchi le premier tour de la précédente édition.

Le calendrier du Sénégal à la CAN 2023

15 janvier, 14h : Sénégal – Gambie, Stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro

19 janvier, 17h : Sénégal – Cameroun, Stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro

23 janvier, 17h : Guinée – Sénégal, Stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro

Heures GMT