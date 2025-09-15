Cameroun : les drains sont devenus des bacs à ordures

Dans le souci de lutter contre les inondations dans les quartiers des grandes villes, l’Etat camerounais, avec l’appui technique et financier de l’Agence Française de Développement (AFD), a entrepris, depuis quelques années, la construction des drains, afin que l’eau puisse circuler normalement. Malheureusement, avec ce que nous observons, ce grand projet semble être « un coup d’épée dans l’eau ». Et quelles peuvent en être les causes ?

Pour l’entrepreneur Thomas S., « dans les années antérieures, lorsque la société camerounaise d’hygiène et de salubrité (Hysacam), n’avait pas de retard de paiement de ses prestations par l’État, et qu’à chaque fin du mois, elle payait ses employés, les bacs à ordures étaient placés aux entrées des quartiers et même aux axes à grande affluence. Alors, à cause du non respect des engagements de l’État vis-à-vis de cette entreprise, celle-ci s’est trouvée dans l’obligation de réduire considérablement ses bacs à ordures. Les populations ne pouvant pas parcourir de très longues distances pour vider leurs poubelles, ne peuvent que les verser dans les drains à proximité de leurs domiciles. Et lorsque les drains sont bouchés, on revient à la case de départ avec les inondations. Il faut donc que quelque chose soit vite fait ! ».

« Les conduits d’écoulement d’eau autrement appelés « drains », ont été construits à coût de milliards et nous avons félicité nos dirigeants. Mais cette joie n’a été que de très courte durée. Car, nous connaissons à nouveau des inondations dans nos quartiers, pour la simple raison que ces drains sont bouchés par les ordures de toutes sortes. La rareté ou même l’éloignement des bacs à ordures en est la cause. Peut-on à pareille circonstance parler d’incivisme des populations? Comment devraient-elles faire face à cette situation ? Devraient-elles garder les ordures dans leurs domiciles ? Qui va payer les frais en cas de maladie ? », déclare la ménagère Françoise N.

« Ne dit-on souvent pas que chaque ouvrier a droit au salaire ? Que l’Etat règle ses factures vis-à-vis de cette entreprise en charge du ramassage des ordures. Epurer ces drains, c’est encore un autre budget, qui pourrait servir à autre chose », ajoute-t-elle.