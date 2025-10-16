Kabiné Komara alerte sur la biodiversité menacée de l’Afrique de l’Ouest : un plaidoyer pour sauver le “château d’eau” du continent

L’ancien Premier ministre guinéen Kabiné Komara publie Notre biodiversité en danger – Guinée : plaidoyer pour des actions salvatrices aux Editions Le Cherche Midi. Dans cet ouvrage préfacé par Rémy Rioux, directeur général de l’Agence française de développement (AFD), il sonne l’alarme sur la dégradation des écosystèmes d’Afrique de l’Ouest et appelle à une mobilisation collective pour préserver le massif du Fouta-Djalon, véritable “château d’eau” de la région.

Alors que la biodiversité mondiale s’effondre à un rythme alarmant, Kabiné Komara choisit de concentrer son cri d’alarme sur une zone cruciale mais souvent oubliée : l’Afrique de l’Ouest. Son livre, Notre biodiversité en danger – Guinée : plaidoyer pour des actions salvatrices, est à la fois un diagnostic, un avertissement et un appel à l’action.

Ancien Premier ministre de Guinée (2008-2010) et ex-commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), Kabiné Komara connaît intimement les enjeux environnementaux et hydrologiques de la région. Pour lui, protéger la biodiversité guinéenne, c’est assurer l’avenir de millions d’Africains : « Sauver la biodiversité guinéenne, c’est protéger l’avenir de toute l’Afrique de l’Ouest », écrit-il.

Le “château d’eau” menacé

Surnommée le “château d’eau de l’Afrique de l’Ouest”, la Guinée est à l’origine de grands fleuves comme le Niger, le Sénégal ou encore la Gambie, essentiels à la survie de plus de 150 millions de personnes dans la sous région. Pourtant, ce patrimoine naturel exceptionnel est aujourd’hui gravement menacé : déforestation accélérée, exploitation minière non maîtrisée, agriculture intensive et effets du changement climatique bouleversent les équilibres écologiques.

Dans cet ouvrage nourri d’observations de terrain et d’analyses rigoureuses, Komara met en lumière la responsabilité collective des États et des acteurs économiques. Il plaide pour une gouvernance environnementale renforcée, plus transparente et participative, et appelle à replacer la jeunesse africaine au cœur de la reconquête écologique.

Des solutions concrètes et un message d’espoir

L’auteur refuse le fatalisme et propose des pistes d’action concrètes : créer une économie verte génératrice d’emplois, encourager la coopération régionale en matière d’eau et d’énergie, et renforcer la formation environnementale dès l’école. Ces leviers, selon lui, sont indispensables pour enrayer la spirale de la destruction et restaurer la fierté d’un continent riche de ses ressources naturelles.

Préfacé par Rémy Rioux, directeur général du groupe AFD, l’ouvrage met en perspective les enjeux de la biodiversité africaine avec ceux de la planète. Il appelle à faire du Fouta-Djalon un bien commun mondial à protéger, et non une victime silencieuse du développement désordonné.

Un plaidoyer engagé pour l’avenir

Dans un contexte mondial où la crise écologique s’impose comme un défi de sécurité humaine, Notre biodiversité en danger résonne comme une invitation à agir. Kabiné Komara déclarait déjà lors du Forum mondial de l’eau de Dakar, en mars 2022 :

« Si nous laissons mourir le Fouta-Djalon, c’est toute l’Afrique de l’Ouest qui s’assèchera. La sauvegarde de ce massif n’est pas une affaire guinéenne, c’est une urgence collective et continentale. » (Forum mondial de l’eau, Dakar, mars 2022)

Notre biodiversité en danger – Guinée : plaidoyer pour des actions salvatrices,

Kabiné Komara, préface de Rémy Rioux,

Éditions Le Cherche Midi, 344 pages, 22 € TTC.

Parution : 2 octobre 2025.