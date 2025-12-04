Cameroun : le gouvernement passe outre le refus familial pour autopsier Ekane

Maceo Ouitona

Lecture 3 min.
Par Serieminou — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107204930
Par Serieminou — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107204930

La mort en détention d’Anicet Ekane a pris une allure explosive après que le gouvernement camerounais a procédé à une autopsie malgré l’opposition de sa famille. Cette décision nourrit les accusations d’opacité et relance les appels à une enquête indépendante.

Le décès de l’opposant camerounais Anicet Ekane en détention, survenu le 1er décembre, continue de provoquer une vive émotion et une forte tension au Cameroun. Un véritable bras de fer oppose la famille du défunt aux autorités concernant l’autopsie de la dépouille. Malgré l’opposition ferme des proches, l’opération a été menée ce 3 décembre, suscitant de vives protestations.

Une autopsie décriée, menée en l’absence de la famille

L’autopsie, instruite par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé, a été réalisée sans la présence de la famille d’Anicet Ekane ou de ses avocats. Le collectif d’avocats a rapporté que la famille émettait des réserves sur l’intégrité des légistes désignés par le gouvernement. Les proches estiment la démarche précipitée et non concertée. Ils dénoncent une procédure menée par les mêmes services (le Secrétariat d’État à la Défense) qui avaient la responsabilité de sa détention.

Face à ces suspicions sur la sincérité de la démarche, la famille réclame une autopsie contradictoire, c’est-à-dire la possibilité d’adjoindre à l’équipe officielle des experts et médecins légistes indépendants. D’un point de vue médical, la célérité de l’autopsie était jugée nécessaire pour garantir la fiabilité des résultats, l’alternative (le traitement au formol) compliquant les analyses ultérieures.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Présidentielle au Cameroun : l’opposition tente de briser le règne sans fin de Paul Biya

Des accusations de « crime d’État » et d’une « sentence politique »

Anicet Ekane, âgé de 72 ans, avait été arrêté le 24 octobre et souffrait d’insuffisance respiratoire. Ses avocats avaient alerté à plusieurs reprises sur la dégradation de son état de santé en détention.

Depuis l’annonce de son décès, les réactions se multiplient dans l’opposition, nourrissant la colère et les interrogations. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a évoqué une « sentence politique préméditée ». Son propre parti, l’UPC-Manidem, est allé plus loin, parlant de « crime d’État » et affirmant que l’opposant aurait été privé d’oxygène et de soins spécialisés.

Le gouvernement, de son côté, assure qu’Anicet Ekane a reçu une prise en charge médicale appropriée et appelle à la retenue. Devant l’ampleur de la polémique, plusieurs organisations de défense des droits humains réclament désormais une enquête indépendante. À Douala, le siège de son parti est devenu un lieu de pèlerinage pour militants et anonymes éplorés.

Pour beaucoup, seule une transparence totale sur les causes du décès pourra apaiser les tensions autour de la disparition de cette figure politique respectée et engagée depuis des décennies.

Maceo Ouitona
LIRE LA BIO
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Eric Zemmour

Condamnation de Zemmour : l’humour noir de Reconquête rattrapé par la loi

Ce 2 décembre 2025, en France, la Cour de cassation a rejeté les derniers pourvois d’Éric Zemmour, président du parti Reconquête! Ainsi, la condamnation...
Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso

Sahel : lancement symbolique d’une carte d’identité pour la libre circulation

Le président burkinabè, le Capitaine Ibrahim Traoré, a reçu lundi 3 décembre sa Carte d’identité biométrique de la Confédération des États du Sahel (CIB-AES)....
Niger : plainte imminente contre Orano pour crimes de masse radioactifs

Niger : plainte imminente contre Orano pour crimes de masse radioactifs

Le Niger accuse Orano d’avoir laissé des tonnes de matières radioactives dangereuses sur un ancien site d’uranium. Le pays s’apprête à engager des poursuites...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES NOVEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025