Cameroun : la fête des mères célébrée à l’EPC SION de Douala

La Fête des mères, célébrée chaque année en l’honneur des mères dans les quatre points du globe terrestre, ne laisse aucune femme indifférente, quel que soit sa tribu, sa couleur de la peau, son rang social, sa chapelle politique ou religieuse.

C’est donc dans ce cadre que les chrétiennes de la paroisse EPC SION, tous groupes confondus, ont organisé du 21 au 25 mai 2025, la 4è édition de cette Fête, sous le thème : « Les honneurs d’une femme vertueuse ».

S’inspirant du livre des Proverbes, chapitre 31, du 10è au 31è verset, et au vu de ce texte qui est non moins poignant, il a vraiment fallu cinq jours, à ces paroissiennes, pour l’étudier de fond en comble. Au thème principal, d’autres sous-thèmes (Santé-médecine et hygiène de vie ; Éducation monoparentale), ont été développés par des personnes aguerries telles que : les anciennes de l’Église Evelyne Ngo Lambidjek et Nadine Ngué.

Pour Ngo Tonye Suzanne, présidente du comité d’organisation, « une femme vertueuse est celle-là qui procure de la joie à son mari, à ses enfants, à son entourage, bref, partout où elle se trouve. En plus, elle fait du bien et non du mal toute sa vie. Elle mérite confiance et admiration. Elle sert de modèle aux jeunes filles ».

« La patience, la générosité, le courage, la sagesse, le dévouement, la dignité et la diligence sont les qualités qui peuvent aider une femme à résoudre tous les problèmes de la vie. Mais pour y parvenir, il faut avoir la crainte de Dieu », déclare la ménagère Thérèse Ngo Yon.