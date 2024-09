Cameroun : l’Association Likoda Li Pouma célèbre l’excellence scolaire

La forte pluie qui s’est abattue le 31 août 2024 n’a pas freiné l’élan de solidarité de l’Association Likoda Li Pouma qui, en ce jour, et sous le parrainage de Yonkuma Nelson Ghamsi, sous-préfet de l’arrondissement de Pouma, primait, pour la première fois, les meilleurs élèves, les défavorisés internes et les lauréats aux examens officiels.

L’enceinte du grand hangar de ce village, s’est avéré trop étroit, pour accueillir les autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses, les enseignants, élèves, parents, venus en très grand nombre, afin d’être des témoins de cet évènement, dont l’importance n’est plus à démontrer.

Il y avait entre autres articulations :

La prière

Les allocutions

Les intermèdes musicaux

La distribution des prix et kits scolaires

La remise du paquet minimum à quelques établissements scolaires primaires et secondaires

Parlant des bénéficiaires, il y avait entre autres catégories :

20 lauréats : First living certificate (FLC)

50 lauréats : Certificat d’études primaires (CEP)

10 lauréats : Brevet d’études du premier cycle (BEPC)

10 lauréats : Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

10 lauréats : Probatoire technique

10 lauréats : Probatoire général

04 lauréats : Baccalauréat technique

14 lauréats : Baccalauréat général

10 filles scientifiques

48 cas sociaux

66 élèves des classes intermédiaires

« Nous remercions tous les membres de l’Association Likoda Li Pouma pour ce geste qui va amener nos enfants à plus d’ardeur au travail et aussi à tourner le dos à ce qui peut nuire à leur réussite. Aux dirigeants des établissements, je leur demande de faire bon usage du matériel didactique qu’ils viennent de recevoir», déclare Yonkuma Nelson Ghamsi, sous-préfet de l’arrondissement de Pouma.

Selon Jean Armel Oum de Djon, président de cette association, « les résultats pour cette année scolaire n’étaient pas très bons. Néanmoins, nos enfants se sont battus. Pour la réussite de cet évènement, le premier du genre, pour notre jeune association qui n’a qu’un an d’âge, chacun a mis la main à la pâte, afin de célébrer l’excellence scolaire de nos enfants et également d’améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants, issus des établissements primaires et secondaires des 24 villages que compte notre arrondissement ».

« Contente de recevoir de l’argent et le kit scolaire »

« A l’heure actuelle, nous sommes sur deux chantiers. Le premier porte sur la construction des salles de classe et le deuxième, la construction d’un hangar, afin d’abriter nos commerçants et commerçantes. Nous espérons que l’année prochaine, nous en ferons mieux », ajoute-t-il.

« A quelques jours de la rentrée scolaire, et surtout la période pendant laquelle nos parents ont perdu le sommeil, je suis très contente de recevoir de l’argent et le kit scolaire. Cet argent, dont les montants variaient entre 15 000 FCFA et 50 000 FCFA et ces kits scolaires, vont à coup sûr alléger la tâche à nos parents. Je félicite cette initiative de nos parents. Ils servent de modèles, pour ne pas dire de boussole pour nous. Nous promettons que nous ne les décevrons jamais. Nous attendons de pied ferme, la seconde édition de cet évènement. Déjà pour cette première édition, nous tirons un coup de chapeau à tous les membres de l’association. Ils ont fait d’un coup d’essai, un coup de maître», déclare l’élève Mélanie Tam.

« Nous leur demandons d’aller de l’avant. Nous ne les oublierons pas dans nos prières », conclut-elle.

Créée en 2023, l’Association Likoda Li Pouma, dont le bureau est composé de dix membres, au premier rang desquels Jean Armel Oum de Djon, est une association à but non lucratif, et aide dans le domaine social, éducatif,…