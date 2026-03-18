Cameroun : double changement historique à la tête du Parlement

Pour la première fois depuis des décennies, les deux chambres du Parlement camerounais changent simultanément de dirigeants. Ce mardi 17 mars 2026, Théodore Datouo a été élu président de l’Assemblée nationale, tandis qu’Aboubakary Abdoulaye a pris la tête du Sénat, mettant fin à deux règnes emblématiques et ouvrant une nouvelle ère institutionnelle.

Le paysage politique camerounais a connu un bouleversement historique ce mardi 17 mars 2026. Pour la première fois depuis des décennies, les deux chambres du Parlement ont changé simultanément de dirigeants, marquant la fin de deux règnes emblématiques.

Théodore Datouo, nouveau président de l’Assemblée nationale après 34 ans de règne Cavaye

À l’Assemblée nationale, après 34 ans de présidence ininterrompue, Cavaye Yéguié Djibril a cédé son fauteuil. L’honorable Théodore Datouo, âgé de 65 ans, député RDPC et opérateur économique originaire de Bangou dans la région de l’Ouest, a été élu président de la chambre basse avec 133 voix sur 147 votants, soit un score de 90,47 %.

Jusqu’alors vice-président de l’institution, il a notamment supervisé la construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale, un chantier réalisé dans le cadre de la coopération sino-camerounaise. Son élection est perçue comme un renouvellement générationnel et fonctionnel au sein du système parlementaire, mais aussi comme un rééquilibrage géographique au profit de la région de l’Ouest.

Le Lamido de Rey-Bouba prend les rênes du Sénat

Au Sénat, le changement est tout aussi symbolique. Aboubakary Abdoulaye, le puissant Lamido de Rey-Bouba, âgé de 64 ans, a été élu à l’unanimité pour succéder à Marcel Niat Njifenji, qui occupait le perchoir depuis la création de la chambre haute en 2013.

Sénateur de la région du Nord et ancien premier vice-président du Sénat, Aboubakary Abdoulaye accède désormais au rang de deuxième personnalité de l’État selon l’ordre protocolaire. Il a recueilli 100 % des suffrages exprimés lors du scrutin organisé au Palais des congrès de Yaoundé.

Un double renouvellement dans un contexte de transition politique

Ce double renouvellement intervient dans un contexte de transition politique au sommet de l’État. Quelques mois après la prestation de serment de Paul Biya pour un huitième mandat de sept ans, le 6 novembre 2025, ces changements aux têtes des deux chambres législatives marquent une étape significative.

Ils interviennent alors que les mandats des députés, initialement prévus pour s’achever en mars 2025, ont été prorogés jusqu’au 30 mars 2026 en raison de « contraintes impérieuses », selon les termes employés par le président de la République lors de son discours à la jeunesse du 10 février 2026. Une nouvelle prorogation est déjà anticipée.

Ce nouveau bureau parlementaire est désormais attendu sur la modernisation du travail législatif et la gestion des défis socio-économiques du Cameroun.