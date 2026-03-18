Cameroun : double changement historique à la tête du Parlement

Franck Biyidi

Lecture 3 min.
Intérieur Assemblée Nationale du Cameroun
Intérieur Assemblée Nationale du Cameroun

Pour la première fois depuis des décennies, les deux chambres du Parlement camerounais changent simultanément de dirigeants. Ce mardi 17 mars 2026, Théodore Datouo a été élu président de l’Assemblée nationale, tandis qu’Aboubakary Abdoulaye a pris la tête du Sénat, mettant fin à deux règnes emblématiques et ouvrant une nouvelle ère institutionnelle.

Le paysage politique camerounais a connu un bouleversement historique ce mardi 17 mars 2026. Pour la première fois depuis des décennies, les deux chambres du Parlement ont changé simultanément de dirigeants, marquant la fin de deux règnes emblématiques.

Théodore Datouo, nouveau président de l’Assemblée nationale après 34 ans de règne Cavaye

À l’Assemblée nationale, après 34 ans de présidence ininterrompue, Cavaye Yéguié Djibril a cédé son fauteuil. L’honorable Théodore Datouo, âgé de 65 ans, député RDPC et opérateur économique originaire de Bangou dans la région de l’Ouest, a été élu président de la chambre basse avec 133 voix sur 147 votants, soit un score de 90,47 %.

Jusqu’alors vice-président de l’institution, il a notamment supervisé la construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale, un chantier réalisé dans le cadre de la coopération sino-camerounaise. Son élection est perçue comme un renouvellement générationnel et fonctionnel au sein du système parlementaire, mais aussi comme un rééquilibrage géographique au profit de la région de l’Ouest.

Le Lamido de Rey-Bouba prend les rênes du Sénat

Au Sénat, le changement est tout aussi symbolique. Aboubakary Abdoulaye, le puissant Lamido de Rey-Bouba, âgé de 64 ans, a été élu à l’unanimité pour succéder à Marcel Niat Njifenji, qui occupait le perchoir depuis la création de la chambre haute en 2013.
Sénateur de la région du Nord et ancien premier vice-président du Sénat, Aboubakary Abdoulaye accède désormais au rang de deuxième personnalité de l’État selon l’ordre protocolaire. Il a recueilli 100 % des suffrages exprimés lors du scrutin organisé au Palais des congrès de Yaoundé.

Un double renouvellement dans un contexte de transition politique

Ce double renouvellement intervient dans un contexte de transition politique au sommet de l’État. Quelques mois après la prestation de serment de Paul Biya pour un huitième mandat de sept ans, le 6 novembre 2025, ces changements aux têtes des deux chambres législatives marquent une étape significative.

Ils interviennent alors que les mandats des députés, initialement prévus pour s’achever en mars 2025, ont été prorogés jusqu’au 30 mars 2026 en raison de « contraintes impérieuses », selon les termes employés par le président de la République lors de son discours à la jeunesse du 10 février 2026. Une nouvelle prorogation est déjà anticipée.

Ce nouveau bureau parlementaire est désormais attendu sur la modernisation du travail législatif et la gestion des défis socio-économiques du Cameroun.

Franck Biyidi
LIRE LA BIO
Franck Biyidi est diplômé de l'IRIC (Institut des Relations Internationales du Cameroun) je suis spécialiste des relations internationales au sein de la Francophonie et de l'Union Africaine et de tout ce qui touche la diplomatie en Afrique francophone
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Patrice Lumumba

RDC : un premier procès pénal en Belgique sur la mort de Patrice Lumumba 65 ans après

Soixante-cinq ans après l’assassinat de Patrice Lumumba, la justice belge franchit un cap historique en ordonnant un procès contre un ancien haut diplomate. Étienne...
Le président congolais, Denis Sassou N'Guesso

Congo-Brazzaville : Denis Sassou N’Guesso réélu pour un cinquième mandat dans un scrutin sans suspense

Le Président sortant de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso, a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle du 15 mars 2026 avec un...
Monseigneur Samuel KLEDA, archevêque de Douala

Triple anniversaire célébré dans l’archidiocèse de Douala

L’esplanade de la cathédrale des Saints Apôtres Pierre et Paul, située dans le 1ᵉʳ arrondissement de la ville de Douala, s’est parée de ses...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES FEVRIER 2026Gestion des cookies
© Afrik 2026