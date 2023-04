A 89 ans, Marcel Niat Njifenji reconduit à la tête du Sénat camerounais

Le président Paul Biya (90 ans) vient de compléter la liste des Sénateurs à 100, en procédant vendredi 31 mars dernier, à la nomination des 30 autres membres du Sénat. Ce après les élections sénatoriales tenues le 12 mars 2023, et la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, le 23 mars 2023. A l’issue de ce scrutin, le parti au pouvoir, le Rdpc (Rassemblement démocratique du peuple camerounais), a engrangé la quasi-totalité des sièges (86,56%),



Parmi les 30 membres du Sénat, figure Marcel Niat Njifenji (89 ans). Le président sortant de cette institution, que la majorité des camerounais voyaient comme un « outsider », à cause de son grand âge. Il rejoint ainsi son homologue de l’Assemblée nationale Cavayé Yeguié Djibril (83 ans), réélu à la présidence.

Le poids des années ne pèse pas sur les nominations

Il y a un adage bien connu de chez nous qui dit: « ce qui s’est produit dans la maison des poules (poulailler), s’est répercuté dans la maison des canards (niche/litière). En clair, je voudrais dire, on prend les mêmes et on recommence ! Moi, je n’étais pas surprise de la nomination et de la réélection des présidents sortants Cavayé Yeguié Djibril, à l’Assemblée nationale depuis le 31 mars 1992 et de Niat Njifenji Marcel, au Sénat depuis le 12 juin 2013. C’est plutôt le contraire qui allait m’étonner. Tous deux membres influents du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), et au perchoir depuis de très longues années, même sous le poids de l’âge, les deux s’y accrochent toujours, pour des raisons qu’eux seuls maîtrisent. Pourtant, leurs bilans à la tête de ces institutions chères à notre pays, est très mitigés. Que peut-on attendre de quelqu’un qui occupe un poste pendant plus de 10 ans ? Automatiquement, ça devient de la routine et rien de neuf, pour ne pas dire « foutre la structure en l’air avant de s’en aller », déclare la couturière Sabine Mam.

« N’y a-t-il pas d’autres personnes, capables de les remplacer ? Après leur départ, ces institutions phares ne deviendront-elles pas l’ombre d’elles-mêmes ? », a-t-elle conclu.

Afrik.com vous présente la liste des 30 sénateurs récemment nommés par le président Paul Biya, afin de compléter la liste à 100. Il y a entre autres :

– Adamaoua : Mohaman Gabdo Yaya, Moussa Sabo et Oumarou Massadou

– Centre : Pongmoni Jean-Marie, Nkili Robert et Sournack Henriette

– Est : Ze Nguélé René, Diwala Hilarion, Abui Marlyse

– Extrême-Nord : Mahamat Bahamarouf, Maloum et Njowé Paulin

– Littoral : Mouen Diboundje Ernest, Etame Massoma David, Ngayap Pierre Flambeau

– Nord : Aboubakary Abdoulaye, Hayatou Aïcha Pierrette, Tizi Tourba Yves

– Nord-Ouest : Foncha Fah Isaac, Moundi Elisabeth et Vanigansen

– Ouest : Marcel Niat Njifenji, Chatué Emmanuel et Mbombo Njoya Seidou

– Sud : Ngalingoa Pierre Henri, Menye Ondo François Xavcier et Bisseck Paulette

– Sud-Ouest : Andja Simon, Ekoko Mukete, Leke Bissongo Akemfor Philippe