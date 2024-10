Burkina-Faso : enlèvement de deux avocats

Dans la nuit du 10 au 11 octobre 2024, des ravisseurs ont kidnappé deux avocats burkinabés, Gontran Some et Christian Kaboré, alors qu’ils se trouvaient sur la route entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Leurs proches et les autorités, très inquiets, craignent le pire.

Cette route, déjà dangereuse à cause des intempéries, est devenue une nouvelle cible pour un groupe terroriste.

Un détour fatal pour éviter les intempéries

Gontran Some et Christian Kaboré avaient quitté Ouagadougou en direction de Bobo-Dioulasso. Devant l’impraticabilité de la Route Nationale 1 (RN1) causée par les pluies, ils ont décidé de contourner les inondations en empruntant la Route Nationale 10 (RN10) via Dédougou. Ce choix s’est malheureusement révélé fatal. Aux alentours de Bondoukuy, un groupe terroriste armé a pris d’assaut leur Toyota RAV 4. Une passagère, épargnée par les ravisseurs, a réussi à donner l’alerte.

Une zone sous haute tension

L’ouest du Burkina Faso, notamment l’axe Dédougou-Bobo-Dioulasso, connaît une insécurité croissante. Par ailleurs, quelques heures avant ce rapt, un bus de la société Elitis, circulant sur cette même route, a échappé de justesse à une attaque similaire. Cette situation illustre clairement l’instabilité qui règne dans cette région.

Qui sont les ravisseurs ?

Pour le moment, les ravisseurs n’ont pas encore été identifiés. Néanmoins, tout porte à croire qu’il s’agit d’un groupe terroriste actif dans la région. En effet, ce type d’enlèvement s’inscrit dans une série d’attaques visant des civils et des personnalités influentes, souvent pour exiger des rançons ou faire pression sur les autorités.

Une nouvelle alerte sécuritaire au Burkina Faso

Cet enlèvement survient dans un contexte où la situation sécuritaire au Burkina Faso se détériore de plus en plus. En effet, les attaques terroristes se multiplient dans plusieurs régions du pays. Par conséquent, l’insécurité pousse de nombreux citoyens à emprunter des routes secondaires pour éviter les zones inondées ou dangereuses. Toutefois, ces itinéraires, souvent peu surveillés, augmentent leur vulnérabilité face aux attaques.

Que deviennent Gontran Some et Christian Kaboré ?

Pour l’instant, l’incertitude demeure quant au sort de Gontran Some et Christian Kaboré. Les forces de sécurité, immédiatement mobilisées, ont lancé des opérations de recherche. Cependant, dans ce climat de menace terroriste généralisée, les chances de retrouver les deux avocats semblent diminuer rapidement.