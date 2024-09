Sécurité renforcée à Ouagadougou : des contrôles stricts pour les véhicules spécifiques

Face à la montée des menaces sécuritaires au Burkina Faso, les autorités ont durci les contrôles à l’entrée de Ouagadougou. Plusieurs types de véhicules, qui étaient jusqu’ici exemptés des vérifications de police, devront désormais se soumettre à des contrôles renforcés. Cette décision s’inscrit dans une stratégie globale de lutte contre le terrorisme et le banditisme, qui continue de sévir dans la région.

Les catégories de véhicules concernées par cette nouvelle directive incluent :

Les ambulances et véhicules assimilés ;

Les véhicules transportant des restes mortels (corbillards) ;

Les fourgons blindés transportant des devises ou des biens précieux ;

Les véhicules des mines et carrières ;

Les véhicules arborant des plaques diplomatiques.

Désormais, ces véhicules, à leur entrée dans la capitale, devront être soumis à des contrôles policiers stricts, visant à vérifier la conformité des déplacements et à prévenir toute activité malveillante.

Documents requis pour le contrôle

Pour faciliter le contrôle, les conducteurs ou chefs de bord doivent fournir des documents spécifiques, notamment :

Un ordre de mission ou une fiche de transfert signée par l’autorité compétente pour les ambulances ;

Un arrêté de transfert pour les corbillards ;

Un ordre de mission de la société responsable pour les transferts de fonds ;

Une carte diplomatique pour les véhicules des corps diplomatiques.

En plus de ces documents, les services de sécurité pourront procéder à des vérifications complémentaires sur les passagers ou le contenu des véhicules.

Retrait des signes distinctifs

Les véhicules arborant des signes distinctifs, tels que des fanions ou des insignes professionnels, devront les retirer avant d’entrer dans la ville. Cette mesure vise à éviter que des criminels ou des terroristes ne se fassent passer pour des véhicules officiels ou autorisés pour commettre des actes malveillants.

Ces mesures renforcées sont une réponse directe aux récentes attaques et aux menaces réelles auxquelles la capitale a été confrontée. Ouagadougou a été la cible de plusieurs attaques terroristes, ces dernières années. En mars 2018, une attaque coordonnée contre l’ambassade de France et l’état-major général des armées a fait plusieurs victimes. En 2016 et 2017, des attaques contre des hôtels et restaurants fréquentés par des expatriés ont également secoué la ville, faisant de nombreux morts et blessés.

Ces événements rappellent que la capitale du Burkina Faso reste une cible privilégiée pour les groupes terroristes, notamment ceux affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et à l’État islamique au Grand Sahara (EIGS).

Menaces persistantes et collaboration nécessaire

Face à cette situation, les autorités ont multiplié les dispositifs de sécurité pour prévenir de nouvelles attaques. Le renforcement des contrôles sur les véhicules sensibles vise à déjouer toute tentative d’infiltration de la capitale par des éléments terroristes ou criminels.

Le Président de la Délégation Spéciale a appelé à la collaboration de tous les citoyens et usagers de la route afin de garantir l’efficacité de ces mesures. Alors que Ouagadougou reste sous la menace d’attaques terroristes, ces nouvelles mesures de contrôle témoignent de la volonté des autorités de protéger la capitale et ses habitants.