Ballet de ministres français à Rabat : la France en parfaite lune de miel avec le Maroc

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a effectué une visite de deux jours au Maroc. Un séjour qui intervient en même temps que celui du ministre de l’Agriculture, mais après ceux de ses collègues des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. La France et le Maroc sont désormais main dans la main.

Aide mutuelle « lors de grands événements sportifs »

Gérald Darmanin, ministre français de l’Intérieur, a entamé, dimanche une visite de deux jours à Rabat, au Maroc. Selon des informations du Figaro, rapportées hier lundi, ce séjour est à l’invitation de son homologue marocain Abdelouafi Laftit. Il était question d’approfondir la coopération entre la France et le Maroc dans le domaine de la sécurité. « Sans les services de renseignements marocains, la France serait plus touchée par le terrorisme », a dit l’officiel français.

« Et on les remercie fortement, notamment en prévision des Jeux Olympiques », a poursuivi Gérald Darmanin. Le ministre a assuré que la France et le Maroc « vont s’aider mutuellement lors de grands événements sportifs que nous allons connaître ». Et de citer nommément « les Jeux olympiques et paralympiques cet été ». Lors de la Coupe d’Afrique des Nations que le Maroc va organiser, en 2025, la France a promis une collaboration étroite.

Coopération dans le domaine sécuritaire

La France aurait sollicité l’appui de « quelques dizaines de pays, dont le Maroc, en matière de sécurité en prévision des Jeux Olympiques ». Il s’agit de policiers de différentes nationalités, qui seront mobilisés durant les Jeux olympiques et paralympiques, prévus cet été, en France. Il s’agira pour ces éléments des forces de sécurité extérieures d’appuyer le travail des forces françaises dans la gestion sécuritaire de cette compétition internationale.

S’agissant de la région d’Afrique subsaharienne, Gérald Darmanin, au terme de son entretien avec Abdelouafi Laftit, a déclaré que son pays restait attentif aux informations livrées par le Maroc, s’agissant de la « menace qui pénètre dans la bande sahélo-saharienne. Ce, dans un contexte marqué par des tensions entre la France et des États du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Ballet de ministre français au Maroc

Gérald Darmanin est le troisième ministre français à se rendre au Maroc en trois mois. Ce, après son homologue des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, en mi-février. Récemment, c’est le ministre français du Commerce extérieur, Franck Riester, qui a effectué un séjour à royaume chérifien, début avril. Des visites qui interviennent dans un contexte de dégel des relations entre Rabat et Paris après une période de tension entre les deux pays.

Et selon des informations du Figaro, le ministre français de l’Agriculture, Marc Fesneau, est aussi en séjour au Maroc jusqu’au 23 avril. Dans la même veine, le ministre français de l’Économie, Bruno Lemaire, est attendu au Maroc, cours de la semaine, selon le média. Une cascade de visites visant, pour reprendre l’expression de Gérald Darmanin, « impulser un profond renouvellement et une modernisation de la relation franco-marocaine ».