Aya Nakamura objet d’étude à l’Université

La chanteuse Aya Nakamura, autrice des titres « Djadja » ou encore « Pookie », intègre la prestigieuse liste des stars étudiées à l’université. Alors qu’elle faisait l’objet d’attaques racistes de la part du Rassemblement National, la chanteuse Aya Nakamura fut néanmoins choisie pour représenter une France métissée, lors des Jeux Olympiques sur une reprise d’Edith Piaf.

La chanteuse franco-malienne franchit une nouvelle étape de sa vie. Cette fois en étant le thème central d’un colloque « Aya Nakamura, le minoritaire et le majoritaire » qui s’est tenu le 2 octobre sur le campus de Rennes 2. « Nous voulions aborder le paradoxe entre le fait qu’elle soit en tête des ventes de disques en France et qu’en même temps, qu’elle vienne d’une minorité raciale et d’une culture pas toujours bien vue », révèle Emmanuel Parent, maître de conférences en musiques actuelles à Rennes 2.

Au centre des débats, la « modernité » de l’artiste, indique le spécialiste qui prend pour exemple le clip Pookie, réalisé au château de Fontainebleau. « Dans ce lieu de l’Histoire française, elle était parvenue à faire bouger les lignes. (..) La France a un rapport presque religieux avec la chanson et la langue française. La question de la langue est souvent un argument pour la discrimination. Mais la langue évolue. Et la langue de Molière n’est pas celle qu’on entend à la télévision ».

L’université quant à elle, affirme que « l’œuvre de Nakamura offrirait ainsi une occasion particulièrement éclairante pour comprendre la langue et le genre « chanson » comme des catégories instables et traversées par des phénomènes constants de contacts, de tensions, d’interactions culturelles et linguistiques ».

Aya, l’artiste française la plus écoutée au monde

Sur le service de musique en ligne, Spotify, la chanteuse de 28 ans totalise près de 10 millions d’abonnés qui l’écoutent mensuellement. Elle fait notamment partie de ces artistes francophones qui sont à l’origine de l’essor de l’industrie musicale francophone.