Aya Nakamura fait danser l’Asie grâce à TikTok

La chanteuse franco-malienne Aya Nakamura continue de séduire le monde par sa mélodie. Elle est à ce jour la chanteuse française la plus écoutée dans le monde et a écoulé plus d’un million d’exemplaires de son album « Nakamura ». Son tube « Copines », sorti durant l’été 2018, qui lui vaut aujourd’hui d’exploser en Asie grâce à… TikTok.

Enregistrant une nouvelle version de « Pookie » avec le rappeur italien Capo Plaza, Aya Nakamura a connu un joli succès en Italie, tandis que c’est un remix de « Djadja » avec Maluma qui lui a permis de conquérir l’Amérique Latine et d’exploser dans les playlists du monde entier.

Alors que son troisième album « Aya », emmené par « Jolie nana » et « Doudou », vient de sortir, son nouveau single « Plus jamais » avec le rappeur britannique Stormzy lui vaut de cartonner au Burkina Faso. Mais c’est un ancien tube, « Copines », sorti durant l’été 2018, qui lui vaut aujourd’hui d’exploser en Asie grâce à… TikTok.

Ces derniers jours, le titre a généré plus de 500 000 vidéos sur l’application préférée des jeunes, notamment pour des vidéos de cosplay ou pour déclarer sa flamme à ses personnages ou artistes préférés. Cette soudaine notoriété permet désormais à Aya Nakamura, de grimper dans les classements iTunes, Apple Music et même Spotify en Thaïlande.

En Malaisie elle est 25ème sur iTunes, Philippines (32ème sur iTunes, 121ème sur Spotify, 90ème sur Apple Music), Indonésie (51ème sur iTunes), Cambodge (71ème sur iTunes, 109ème sur Apple Music) ou encore Singapour (66ème sur iTunes, 109ème sur Spotify).