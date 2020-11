« AYA » de Nakamura dépasse 12 millions de téléchargements sur Spotify

La chanson « AYA » de la musicienne française d’origine malienne, Aya Nakamura, à peine sortie, est la troisième le plus écoutée au monde, avec plus de 12 millions de téléchargements sur la plateforme Spotify.

Quatre jours seulement après sa sortie, la chanson « AYA » a été téléchargée plus de 12 millions de fois sur la plateforme Spotify. Selon des chiffres communiqués par la plateforme, elle devient ainsi le troisième album le plus écouté au monde devant celui du groupe AC/DC.

« Je l’ai fait pendant le premier confinement. C’était cool mais plus difficile. Je suis allée en studio dès que j’ai pu… C’est à peu près la même équipe que le précédent. L’inspiration, c’est ma vie de tous les jours, comme d’habitude, les histoires d’amour, d’amis, d’ex… C’est un peu plus instrumentalisé, un peu plus doux. C’est toujours moi, deux moi différents », a confié la chanteuse au journal Le progrès.

Il faut reconnaître que la chanson connaît un franc succès. Mieux, elle se classe même numéro 1 aux Pays-Bas. Pour ce qui est de la musique française, c’est une première depuis Edith Piaf (Édith Gassion, chanteuse, parolière, compositrice et actrice française, est née le 19 décembre 1915 à Paris et morte le 10 octobre 1963 à Grasse).

« AYA » a aussi été reprise par le chanteur colombien Maluma, qui n’est pas n’importe qui. En effet, ce dernier est une très grande star en Amérique Latine et aux Etats-Unis, qui a travaillé avec des musiciens de renom comme Madonna et Shakira. Sur ce chapitre d’ailleurs, il faut signaler que Madonna et Rihanna ont publié des vidéos sur lesquelles elles dansent sur la célèbre chanson d’Aya Nakamura Djadja.