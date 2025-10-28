Aya Nakamura annonce une deuxième date au Stade de France face à un engouement record

Face à une demande exceptionnelle, Aya Nakamura vient d’ajouter une seconde date au Stade de France, le samedi 30 mai 2026. Une annonce qui confirme l’immense engouement suscité par le retour sur scène de la chanteuse, quelques jours seulement après l’ouverture des premières préventes pour le concert du vendredi 29 mai.

Après une année marquée par des succès retentissants, Aya Nakamura s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. La superstar française prolonge la fête les 29 et 30 mai 2026 pour célébrer son grand retour sur scène et la sortie de son nouvel album Destinée. En 2025, la star française a enchaîné les accomplissements : une performance remarquée aux Jeux Olympiques de Paris, une apparition iconique au défilé Vogue World, et une entrée au Musée Grévin. Autant de jalons qui confirment le statut d’icône mondiale de celle que Billboard Magazine qualifie de « fierté française ».

Un nouvel album très attendu : Destinée

Ce retour sur scène accompagnera la sortie de son cinquième album studio, intitulé Destinée, disponible le 21 novembre 2025. Les deux premiers extraits, Baddies et Désarmer, ont déjà été dévoilés, donnant le ton d’un projet ambitieux, à la fois personnel et fidèle à l’univers musical de l’artiste. Destinée s’annonce comme une œuvre introspective, où Aya Nakamura explore les thèmes de l’amour, de la liberté et de la résilience, tout en affirmant la richesse de ses influences sonores.

Avec ce nouveau projet, la chanteuse entend offrir à son public un album authentique, vibrant et profondément sincère. Les concerts des 29 et 30 mai 2026 au Stade de France marquent une étape symbolique dans la carrière de l’artiste. Pour Aya Nakamura, se produire dans l’enceinte mythique de Saint-Denis, à deux reprises, représente bien plus qu’un simple concert : c’est une consécration, le reflet d’un parcours jalonné de succès internationaux.

Une artiste française devenue phénomène mondial

Les billets seront disponibles à partir du mercredi 29 octobre à 10h pour les préventes artistes et bundles, suivis d’une mise en vente via Live Nation le jeudi 30 octobre à 14h, puis d’une ouverture au grand public le vendredi 31 octobre à midi. Tout indique que ces deux soirées s’annoncent comme l’un des plus grands événements musicaux de 2026 en France. En quelques années, Aya Nakamura s’est imposée comme l’artiste francophone la plus écoutée au monde, avec une notoriété qui dépasse largement les frontières.

Ses morceaux se classent dans les charts de plus de 40 pays, et ses chiffres d’écoute mensuels rivalisent avec ceux des plus grandes stars internationales telles que Beyoncé, Taylor Swift ou The Weeknd (selon YouTube Music). Avec plus de 7 milliards d’écoutes cumulées et 3 milliards de vues sur YouTube, la chanteuse est devenue la voix francophone la plus influente de sa génération. Son style singulier, mêlant pop urbaine, afrobeat et R’n’B, a redéfini les codes de la musique française contemporaine.

Une influence au-delà de la musique

De ses premiers succès (Djadja, Copines, Pookie) à ses récentes collaborations, Aya Nakamura a su créer un univers identifiable, moderne et universel. En mai 2023, elle remplissait déjà trois soirs d’affilée à guichets fermés à l’Accor Arena, confirmant sa puissance scénique et sa capacité à fédérer un public mondial. L’impact d’Aya Nakamura dépasse aujourd’hui la sphère musicale. Suivie par plus de 20 millions de fans sur les réseaux sociaux, elle est devenue une figure emblématique de la pop culture française et une ambassadrice de la diversité et de la réussite féminine.

En 2024, la maison Lancôme a fait d’elle son Ambassadrice Globale, une reconnaissance supplémentaire de son aura internationale. Ses apparitions publiques, alliant élégance et assurance, en font une icône de mode et d’émancipation, saluée pour sa capacité à inspirer toute une génération. Dans un message adressé à ses fans, Aya Nakamura s’est dite profondément émue de retrouver son public .

« Destinée, c’est une partie de moi »

« Je suis tellement heureuse de revenir avec un nouvel album qui me ressemble et de pouvoir enfin le partager avec mon public. Destinée, c’est une partie de moi, et annoncer le Stade de France, c’est comme boucler une boucle. J’ai hâte de vivre tout ça avec vous », a lâché celle qui a aussi des origines maliennes. Cette déclaration résume l’esprit de ce nouveau chapitre : un retour à l’essentiel, sincère et tourné vers le partage.

L’artiste, désormais au sommet de son art, semble prête à transformer ces deux soirées au Stade de France en un moment historique. Avec deux concerts à guichets fermés en perspective, un nouvel album prometteur et une influence mondiale incontestée, Aya Nakamura s’impose une fois de plus comme la plus grande star francophone de sa génération. Les 29 et 30 mai 2026, le Stade de France vibrera au rythme de ses tubes et de sa voix unique, dans une ambiance de fête et de communion. Un rendez-vous déjà historique !