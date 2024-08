Awa Sanoko : de Miss Internationale à reine de Secret Story Afrique

La première édition de Secret Story Afrique s’est conclue le 10 août 2024 avec le triomphe d’Awa Sanoko, mannequin ivoirien de 29 ans. Ancienne Miss Model of the World, cette jeune femme a conquis le cœur du public par son authenticité et son parcours personnel durant l’émission. Remportant une cagnotte de 20 millions de francs CFA, Awa s’impose désormais comme une nouvelle influenceuse qui compte en Afrique.

Dans une victoire éclatante qui a captivé des millions de téléspectateurs à travers le continent, Awa Sanoko, mannequin ivoirien de renommée internationale, a été couronnée grande gagnante de la première édition de Secret Story Afrique le 10 août 2024. Cette émission, adaptation francophone du célèbre format français, a rencontré un grand succès sur Canal+ Afrique pendant près de deux mois.

Un parcours déjà jalonné de succès

Avant même son entrée dans la Maison des Secrets, Awa Sanoko s’était déjà forgé une réputation solide dans le monde de la mode. En 2015, elle avait marqué l’histoire en devenant la première mannequin noire à remporter le prestigieux titre de Miss Model of the World. Cette victoire avait propulsé sa carrière de mannequin international et d’influenceuse mode, faisant d’elle une figure incontournable de la scène fashion africaine.

L’expérience Secret Story Afrique a offert à Awa l’opportunité de se dévoiler sous un nouveau jour. Au fil des semaines, les téléspectateurs ont pu observer une véritable métamorphose chez la jeune femme. Dans ses propres mots : « Avant l’émission, j’étais impulsive et colérique, mais grâce à des personnes comme Tracy, j’ai appris à mieux contrôler mes réactions. » Cette évolution personnelle, marquée par l’apprentissage de la patience, du calme et de la maîtrise de soi, a sans doute joué un rôle crucial dans sa victoire.

Une victoire méritée et une cagnotte bien méritée

Avec un score impressionnant de 52,8% des votes du public, Awa a surpassé les autres finalistes. Son compatriote Ange, Katy de Guinée, Maïmouna du Mali et Emmanuel du Cameroun. Sa victoire lui a permis de remporter une cagnotte de 20 millions de francs CFA, une somme qu’elle compte utiliser à bon escient. « Ma priorité est d’offrir une meilleure vie à ma fille et d’améliorer le quotidien de ma famille, » a-t-elle déclaré. Ainsi, elle confirme l’importance des valeurs familiales qui l’ont portée tout au long de l’aventure.

Au-delà de la compétition, Awa a tissé des liens profonds avec certains de ses camarades de jeu. Elle cite notamment Tracy, Bernika et Yann-Amir comme des amitiés précieuses nées durant l’émission. Comme elle l’a déclaré « Ce n’est pas tant pour le Titre de la GRANDE GAGNANTE, mais pour l’incroyable « connexion humaine » que j’ai pu vivre. Vos cœurs ont résonné avec le mien, et l’amour que j’ai reçu de vous dépasse tout ce que j’aurais pu imaginer. » Forte de cette expérience transformatrice, Awa Sanoko se tourne vers l’avenir avec détermination et optimisme. « Honnêtement, c’est le nouveau côté de moi. Je veux rester la Awa qui a été vue à l’écran, et non celle d’avant, » affirme-t-elle, témoignant de sa volonté de capitaliser sur cette évolution personnelle.

Nouvelle égérie de Canal Plus en Afrique

Si elle reste discrète sur ses projets futurs, son parcours dans Secret Story Afrique lui a ouvert de nouvelles portes. Entre sa carrière de mannequin international, son statut d’influenceuse et désormais son titre de gagnante de télé-réalité, Awa Sanoko s’impose comme une figure incontournable de la scène médiatique africaine et une nouvelle égérie du groupe Canal Plus sur le continent.

Alors que le rideau tombe sur cette première édition de Secret Story Afrique, Awa Sanoko s’apprête à écrire un nouveau chapitre de sa vie. L’aventure ne fait que commencer pour cette reine des temps modernes. Désormais, le public africain veut la voir briller dans les années à venir.