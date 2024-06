Secret Story Afrique : l’échec de Stéphanelle sous les projecteurs

Le 15 juin dernier, Canal+ a lancé la première édition de « Secret Story Afrique », une version africaine francophone du jeu de téléréalité très célèbre en France. Quinze candidats issus de quatorze pays africains se sont retrouvés enfermés dans une villa à Johannesburg pour huit semaines de compétition intense. Le but, découvrir les secrets des autres participants tout en gardant le leur. Cependant, l’enthousiasme initial a rapidement été terni par la prestation jugée médiocre de la présentatrice camerounaise Stéphanelle.

Le public attendait beaucoup de cette adaptation et espérait une émission à la hauteur de la version originale française.

Des critiques virulentes contre Stéphanelle

Dès le premier épisode, la performance de Stéphanelle a suscité de vives critiques de la part des téléspectateurs et des journalistes. Kelly John, un journaliste camerounais, n’a pas mâché ses mots : « Stéphanelle dans la posture d’animatrice a fait une piètre performance. Une télé-réalité de cet acabit mérite une grande préparation en art oratoire. »

Les internautes n’ont pas été plus tendres. De nombreux commentaires sur les réseaux sociaux ont souligné son manque de préparation et son vocabulaire limité, allant jusqu’à suggérer qu’elle aurait été meilleure en tant que participante plutôt que présentatrice.

Une présentation jugée « incompétente »

Les critiques ne se sont pas arrêtées là. Camille Makosso, un influenceur ivoirien, a également exprimé son mécontentement dans une vidéo publiée sur sa page Facebook : « Tu es nulle, et quand on est nulle, on la ferme ! On se tait, on écoute les critiques, on prend les remarques, puis on essaie de s’améliorer. C’est très important l’humilité !« . Makosso a insisté sur le fait que l’humilité est essentielle pour progresser et a critiqué Stéphanelle pour son arrogance face aux critiques.

Y aura-t-il des répercussions pour l’émission ?

Les critiques envers Stéphanelle posent une question cruciale : son incompétence perçue pourrait-elle nuire au succès de « Secret Story Afrique » ? Anna Kouadio Zamblé, directrice de production, avait pourtant assuré que l’émission serait adaptée aux sensibilités des téléspectateurs africains, en évitant la vulgarité et en mettant l’accent sur les intrigues et les relations entre les candidats.

Cependant, l’impact d’une mauvaise présentation ne doit pas être sous-estimé. Les téléspectateurs attendent un certain niveau de professionnalisme, surtout pour une émission de cette envergure. Le choix de Stéphanelle, finaliste de « The Bachelor Afrique », semble avoir été une erreur de casting selon de nombreux observateurs.

Un programme à l’avenir incertain

Stéphanelle a réagi aux critiques en affirmant sa volonté de ne pas se laisser abattre. Elle a souligné son parcours et ses ambitions, mais ses déclarations n’ont fait qu’attiser davantage les critiques. L’influenceuse camerounaise Emma Lohoues a même suggéré que le choix de Stéphanelle était une question de coût, en déclarant : « Le moins cher coûte cher«

Cette situation laisse les producteurs face à un dilemme : persister avec Stéphanelle en espérant une amélioration rapide, ou opter pour un changement de présentatrice pour sauver l’émission.

Une leçon pour le milieu de la téléréalité

« Secret Story Afrique » se voulait un tremplin pour les jeunes candidats et une nouvelle aventure pour les téléspectateurs africains. Cependant, les débuts chaotiques de l’émission montrent combien il est important de choisir des présentateurs compétents et bien préparés.

Si Stéphanelle souhaite renverser la tendance, elle devra démontrer une amélioration significative dans les prochains épisodes. En attendant, l’émission reste sous les feux de la critique, et seuls les téléspectateurs décideront de son avenir.