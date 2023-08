Emma Lohoues, l’actrice ivoirienne a-t-elle assassiné le jeune Giro ?

L’actrice ivoirienne Emma Lohoues a été citée dans une affaire de meurtre. C’est la bloggeuse Aya Robert qui accuse l’influenceuse d’avoir assassiné son employé.

L’affaire fait grand bruit sur la Toile ! L’animatrice et actrice ivoirienne, Emma Lohoues, fait encore parler d’elle. Cette fois, de la pire des façons, puisque son nom est cité dans une sombre affaire. Selon le journal Beninwebtv, l’Ivoirienne est impliquée dans une affaire de meurtre. La bloggeuse Aya Robert l’accuse d’être responsable de la mort d’un nommé Giro. Aucune précision si le drame a eu lieu en France ou en Côte d’Ivoire.

Emma Lohoues a-t-elle tué le jeune Giro ?

« Emma Lohoues a tué le jeune Giro », accuse la bloggeuse basée en France. « Giro travaillait chez Emma Lohoues », enfonce-t-elle dans un live TikTok. De graves accusations à l’encontre de la femme d’affaires ivoirienne, connue pour ses actions humanitaires. Si l’influenceuse n’a pas encore réagi à ces graves accusations, les internautes, eux, se posent plusieurs questions. Notamment, ce qui aurait pu pousser l’actrice à commettre un tel acte.

Notons qu’Emma Lohoues est très impliquée dans le domaine de l’éducation et de l’autonomisation des femmes en Côte d’Ivoire. Elle est aussi connue de la justice de son pays. En avril 2020, en effet, elle a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Peine assortie d’une amende de 2 millions de francs CFA, pour violation des mesures de confinement. « Non-respect des mesures visant à lutter contre le Covid-19. Mise en danger de la vie d’autrui et trouble à l’ordre public ».

Poursuites pour meurtre ou diffamation ?

C’est ce que le juge ivoirien reprochait à Emma Lohoues. L’actrice ivoirienne, s’était permis, le 17 avril de la même année, d’organiser sa fête d’anniversaire. Parmi les invités, de grosses pointures, dont Bedel, Eudoxie Yao et Molare. Une fête dans un contexte de lutte contre la pandémie de Covid-19. En plus de sa peine de prison et de l’amende, l’actrice était forcée de prendre part aux campagnes de sensibilisation contre le Covid-19.

Ses invités de marque avaient aussi été condamnés pour les mêmes motifs de violation du confinement. Molare, Eudoxie Yao et Bedel avaient été condamnés à 6 mois de prison avec sursis assortie d’une amende de 3 millions de francs CFA. Aujourd’hui qu’Emma Lohoues fait face à des accusations de meurtre, sa sortie est très attendue pour éclairer l’opinion. La justice ne manquera certainement pas de se signaler, contre l’actrice pour des faits de meurtre, ou contre la bloggeuse pour diffamation.