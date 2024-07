Automobile : voici le nouveau leader de la production automobile en Afrique

Le Maroc s’impose comme le nouveau leader de la production automobile en Afrique, détrônant l’Afrique du Sud grâce à ses investissements stratégiques.

Les investissements massifs en infrastructure commencent à porter leurs fruits au Maghreb, entraînant une croissance économique remarquable. Le Maroc, en particulier, se démarque en devenant le premier producteur automobile du continent africain, surpassant l’Afrique du Sud, leader historique du secteur. Cette victoire symbolique marque une année 2024 exceptionnelle pour le Royaume chérifien, consolidant sa place sur la scène mondiale de l’industrie automobile.

Une expansion industrielle impressionnante

Les usines Renault-Dacia à Casablanca et Tanger, ainsi que celles de Stellantis à Kénitra, produisant des véhicules Peugeot, Citroën et Fiat, ont joué un rôle crucial dans cette ascension. En 2024, le Maroc prévoit de produire 614 000 véhicules, surpassant les 591 000 de l’Afrique du Sud. La baisse de performance sud-africaine est attribuée à des problèmes logistiques et à une hausse des importations, tandis que le Maroc a bénéficié de nombreux investissements gouvernementaux et privés.

Le succès du Maroc est également dû à des accords avantageux avec l’Union européenne et à sa proximité géographique, facilitant l’exportation. Les incitations fiscales attractives ont également attiré les investisseurs étrangers. Renault, par exemple, prévoit de produire plus de 500 000 voitures au Maroc d’ici 2025. Les perspectives sont prometteuses, avec une production qui pourrait atteindre 1,09 million de véhicules en 2033, plaçant le Maroc parmi les leaders mondiaux.

L’impact économique et social de cette révolution industrielle

La montée en puissance du secteur automobile au Maroc ne se limite pas à la production. Elle génère également des milliers d’emplois et stimule le développement des infrastructures locales. Cette dynamique crée une chaîne de valeur ajoutée qui profite à l’ensemble de l’économie marocaine, du transport à la logistique, en passant par l’industrie des pièces détachées.

Le succès du Maroc dans l’industrie automobile offre un modèle de développement pour d’autres pays africains. En investissant dans les infrastructures et en créant un environnement favorable aux investissements étrangers, le Maroc montre qu’il est possible de bâtir une industrie compétitive à l’échelle mondiale. Ce succès pourrait encourager d’autres nations africaines à suivre cette voie, contribuant ainsi à la diversification économique du continent.