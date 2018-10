Production automobile : champion d’Afrique, le Maroc talonne l’Italie

Le Wall Street Journal, qui prend l’exemple de Renault qui détient une part de marché de plus de 40% dans la région, et qui a « construit deux usines de montage au cours des cinq dernières années au Maroc, avec une production de plus de 200 000 voitures par an », écrit que « le royaume est en train de devenir un fournisseur majeur pour les usines automobiles européennes, notamment l’usine high-tech de Ford à Valence, en Espagne, qui importe des usines marocaines des sièges, des accessoires d’intérieur, du câblage et d’autres composants automobiles ».

Le Maroc pourrait engranger encore plus de notoriété en matière de construction automobile si l’on sait que le groupe PSA, Peugeot – Citroën est attendu pour inaugurer sa nouvelle usine à Kénitra. Cette nouvelle structure, qui doit voir le jour l’année prochaine, prévoit de produire quelque 200 000 voitures par an.