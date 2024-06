Augmentation inquiétante de la mendicité au Maroc à l’approche de l’Aïd el-Adha

Si le Maroc a connu une réduction notable du taux de pauvreté ces dernières décennies, la mendicité reste un problème préoccupant, en particulier à l’approche de l’Aïd el-Adha. Ce phénomène met à mal l’image du pays, d’autant plus que le royaume se prépare à co-organiser la Coupe du monde 2030.

Augmentation de la mendicité

Dans sa livraison de ce dimanche 2 juin 2024, le journal Yabiladi évoque une hausse inquiétante du nombre de mendiant dans les rues marocaines. Ce, à l’approche de l’Aïd el-Adha. Une situation qui, selon le média, nuit gravement à l’image du royaume chérifien. D’autant, rappelle le média, que le Maroc est coorganisateur de la Coupe du monde 2030 avec le Portugal et l’Espagne.

Malgré l’adoption d’une loi contre la mendicité et le versement par le gouvernement d’une aide directe à plus de 3 millions de Marocains, ils sont toujours nombreux à envahir le pays. Cafés, restaurants, rues… Dans tous les coins du pays, les gens tendent la main et importunent les populations comme les touristes. Si le Maroc est arrivé ce stade, c’est en partie en raison de plusieurs facteurs.

Pandémie de Covid-19 et inflation croissante

La crise sanitaire de Covid-19 a eu un impact économique et social dévastateur, aggravant la précarité et poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Selon Oxfam, la pandémie a fait basculer environ 3,2 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté au Maroc. Un autre facteur pourrait expliquer cette situation au royaume.

Il s’agit de la flambée des prix, notamment des produits alimentaires et énergétiques, affecte durement le pouvoir d’achat des ménages, en particulier les plus fragiles. Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) estime que l’inflation a entraîné une baisse de 7,2% du niveau de vie par habitant entre 2019 et 2022. Sans compter les inégalités persistantes.

Sécheresses récurrentes

Au Maroc, l’accès aux services de base, à l’éducation et à l’emploi reste inégal. Ce qui limite les opportunités d’ascension sociale pour une partie importante de la population. Les disparités entre les zones rurales et urbaines sont particulièrement prononcées, avec un taux de pauvreté rural deux fois plus élevé qu’en milieu urbain.

Autre facteur impactant, la vulnérabilité climatique. Les sécheresses récurrentes affectent gravement les moyens de subsistance des populations rurales, particulièrement dans les régions agricoles. Le changement climatique aggrave les stress hydriques et menace la sécurité alimentaire à long terme.

Stratégies de lutte contre la pauvreté

Malgré ces défis, le Maroc met en œuvre des stratégies pour lutter contre la pauvreté et promouvoir une croissance inclusive. Parmi les mesures entreprises, on peut citer les programmes de protection sociale élargis comme la couverture médicale, les transferts monétaires et les aides alimentaires ciblant les plus vulnérables.

Par ailleurs, le royaume a lancé des initiatives de développement rural en procédant à l’amélioration des infrastructures, en facilitant l’accès à l’eau potable et à l’irrigation, en soutenant l’agriculture et l’entrepreneuriat rural. Des réformes pour l’amélioration du climat des affaires ont été aussi été entreprises avec la facilitation de l’investissement, la promotion de l’entreprenariat et création d’emplois.