Aubergines aux crevettes : Une recette pleine de saveurs

Les aubergines aux crevettes constituent un plat riche et savoureux qui combine merveilleusement bien les légumes et les fruits de mer. Cette recette illustre l’habileté avec laquelle les cuisines africaines et caribéennes fusionnent divers ingrédients pour créer des mets délicieux et nourrissants, souvent relevés par des épices et des herbes locales.

Un plat traditionnel revisité

La préparation commence par la cuisson des aubergines, un légume apprécié pour sa texture moelleuse et sa capacité à absorber les saveurs. Après avoir bouilli pendant environ 15 minutes, les gombos sont ajoutés pour compléter la cuisson. Apportant une texture légèrement gluante qui est caractéristique de nombreux plats africains. Une fois cuits, les légumes sont égouttés, pelés, puis finement hachés avec de l’oignon, de l’ail, et du gingembre pour créer une base riche en goût.

Dans une sauteuse, cette base est ensuite revenue avec des crevettes fraîches, un autre oignon, et divers assaisonnements, créant ainsi un mélange savoureux qui est mijoté jusqu’à perfection. La recette suggère également d’ajouter du poisson fumé pour une saveur plus intense, et de l’oseille pour une touche d’acidité, enrichissant encore davantage le profil gustatif du plat.

Conseils pour une présentation impeccable

Le plat peut être joliment présenté entouré d’accompagnements variés selon les préférences : bananes plantains peu mûres, bâtons de manioc, tubercules de manioc, ou tarots. Pour ceux qui préfèrent une base plus légère, le riz peut également accompagner ce plat. Mais traditionnellement, les tubercules offrent une expérience plus authentique et complète. Pour les amateurs de saveurs fortes, une pincée de piment écrasé peut être ajoutée pour relever le goût.

Ce plat d’aubergines aux crevettes est parfait pour un repas familial, mais aussi suffisamment élégant pour des occasions spéciales. Il représente une belle façon de célébrer la richesse de la cuisine africaine ou caribéenne, mettant en vedette des techniques traditionnelles et des ingrédients locaux. Avec un résultat à la fois simple et profondément satisfaisant.

Préparation pour 8 personnes:

1kg d’aubergines blanches et non amères

200g de Gombo

500g de crevettes

2 cubes de bouillon de poulet Maggie

5 gousses d’ail

2 oignons

1/4 d’huile d’arachide ou pour varier, prendre de l’huile de palme en bonne quantité

1/2 racine de gingembre frais

sel,

poireaux,

1 tomate fraîche,

1/2 poivron

Voir une autre version du chef Anto