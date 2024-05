Au moins 173 migrants béninois rapatriés de Tunisie

Ils sont quelques 173 migrants béninois à avoir été rapatriés de Tunisie, mardi 28 mai 2024. Ils étaient partis en Tunisie dans l’espoir de rejoindre l’Europe, mais ont finalement choisi de rentrer volontairement dans leur pays d’origine.

Initiative conjointe UE-OIM

Le rapatriement a été organisé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en collaboration avec les gouvernements béninois et tunisiens. Les migrants ont reçu une aide au retour, y compris une aide à la réintégration et à la création d’entreprises. « Hier, l’@OIMBenin en collaboration avec @gouvbenin ont accueilli 173 migrants béninois rentrés volontairement de Tunisie par vol charter », a indiqué l’OIM.

« Avec nos partenaires, nous veillerons à la réintégration durable des migrants de retour dans leurs communautés… Ce retour fut rendu possible grâce à l’initiative conjointe UE-OIM qui vise à renforcer la protection et les capacités des migrants de retour volontaire à dans leur pays d’origine », a poursuivi l’organisation. Ce rapatriement fait partie d’un programme plus large de l’OIM visant à aider les migrants bloqués en Tunisie à rentrer chez eux dans la dignité et la sécurité.

Une voyage périlleux vers l’Europe

L’OIM estime que des milliers de migrants béninois se trouvent actuellement en Tunisie. Les migrants béninois quittent leur pays pour diverses raisons, notamment la pauvreté, le chômage et le manque de perspectives. Beaucoup d’entre eux espèrent trouver de meilleurs emplois et une vie meilleure en Europe. Cependant, le voyage vers l’Europe est périlleux et beaucoup de migrants meurent en mer ou sont victimes d’exploitation.

Ceux qui parviennent à atteindre l’Europe sont souvent confrontés à des conditions de vie difficiles et à la discrimination. L’OIM travaille à promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière. L’organisation fournit aux migrants des informations et des conseils, les aide à rentrer chez eux volontairement et œuvre à leur réintégration dans leur communauté d’origine. L’OIM travaille également avec les gouvernements pour mettre en place des politiques migratoires plus humaines et plus efficaces.