Après le Sénégal, l’engrais offert par Mohammed VI détourné au Gabon

Alors que le Sénégal n’a pas fini de tirer au clair cette affaire d’engrais marocain détournés, le Gabon est aussi secoué par le même scandale.

Le roi Mohammed VI floué au Sénégal et au Maroc ? C’est le moins que l’on puisse dire au vu des dernières informations en lien avec les dons d’engrais faits par le souverain chérifien. En effet, il y a environ un mois, un scandale éclatait au Sénégal avec une saisie de « 2 tonnes d’engrais » effectuée par la gendarmerie de Kaolack (centre du Sénégal). Des fertilisants mis à la disposition des agriculteurs sénégalais par le roi du Maroc.

Selon les informations fournies à l’époque, le produit avait été stocké dans un entrepôt et reconditionné dans des sacs portant le logo de la Gambie. A l’origine, ces engrais se trouvaient dans des sacs portant les logos du Sénégal et du Maroc, en plus d’être estampillés des initiales OCP (Office chérifien des phosphates). Si les autorités du commerce ont tenté de noyer le poisson en évoquant une opération régulière, les Sénégalais, eux, ont crié au scandale.

Des fertilisants détournés au Gabon

L’affaire est d’autant plus grave que les prix des engrais ont flambé au Sénégal, au moment où le pays a reçu 25 000 tonnes de fertilisants, en octobre 2022. Et sans aucun doute, ces engrais reconditionnés dans des sacs aux effigies de la Gambie était destinés à être réintroduits dans le marché sénégalais et présentés comme du produit importé de chez le voisin. Une fraude d’une autre nature et que les autorités du commerce ont voulu étouffer.

Seulement, chassez le naturel, il revient au galop. L’Afrique étant ce qu’elle, avec des dirigeants peu scrupuleux, le même scandale sur les engrais se vit au Gabon. En mi-février dernier, le roi Mohammed VI a séjourné au Gabon. Lors de son voyage, le souverain chérifien avait emporté 2 tonnes d’engrais destinés aux petits agriculteurs gabonais. On apprend, hélas, que cet engrais a fait l’objet d’un détournement. Comme au Sénégal !