Alternance pacifique au Sénégal : quelle belle leçon de démocratie !

Le Sénégal, l’un des grands, beau et riche pays de l’Afrique de l’Ouest, était le point de mire dans le monde entier, dimanche 24 mars 2024. Il n’en était rien d’autre qu’une consultation électorale, en vue de connaître le successeur du président de la République sortant, Macky Sall.

Avec 17 candidats sur la ligne de départ, le membre du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), Bassirou Diomaye Faye, en est sorti vainqueur, avec 54,28% des suffrages.

Chose qu’on voit souvent ailleurs, mais jamais en Afrique, c’est qu’avant la proclamation officielle des résultats, le Président sortant, Macky Sall avait adressé ses vives félicitations à l’inspecteur des finances publiques Bassirou Diomaye Faye. Puis, les messages, venant de l’intérieur et de l’extérieur du pays, avaient commencé à tomber comme des gouttes de pluie. Et le Conseil constitutionnel, organe en charge des élections, a mis fin au doute, en confirmant, vendredi 29 mars 2024, la large victoire du nouveau et 5ème président de la République sénégalaise.

« Que son élection fasse tache d’huile dans tous les pays africains »

Pour l’étudiante Félicité Z., « tout est allé comme sur les roulettes dans ce pays frère et ami du Cameroun. Ce qui vient de se passer dans ce pays, je vois en cela, une invite des pays, plus précisément africains, à l’école de la vraie démocratie. L’orgueil ne paye pas ! Quand quelqu’un te dépasse, il faut porter son sac. Et n’aie jamais honte d’imiter ton voisin, quand il fait quelque chose de bien, surtout pour le bonheur de tous. Cela y va également de ta notoriété ».

« Que les jeunes cessent d’être des « followers » dans les partis politiques. Qu’ils s’y engagent véritablement, en occupant les premières places. Arrêtons aussi la longévité au pouvoir, car elle expose toujours le pays au feu et au sang. Je souhaite bon vent au nouveau Président du Sénégal. Que son élection fasse tache d’huile dans tous les pays africains », ajoute-t-elle.

« Ne jamais cesser la place au découragement »

« Une élection libre et transparente, qu’elle soit présidentielle, sénatoriale, municipale, …, est pour moi un meilleur moyen pour remercier quelqu’un s’il a mal travaillé (ne pas lui accorder ses voix), ou le reconduire, si la majorité de la population a de quoi manger, se vêtir, se soigner, se loger, s’alimenter en eau et électricité à moindre coût, être en sécurité, bref, avoir un travail décent, lui permettant de se procurer aisément de tout ce dont il a besoin.

« Je n’ai pas de doute que le nouvel homme fort du Sénégal,Bassirou Diomaye Faye, qui avait pour programme de campagne intitulé : « Le projet d’un Sénégal souverain, juste et prospère », aura des coudées franches, pour mener à bien ses lourdes, mais exaltantes missions. En la victoire du nouveau Président sénégalais, je tire un certain nombre de leçons. Il y a entre autres : une perche tendue à tous les jeunes du monde entier, à croire en ce qu’ils font, à persévérer dans l’effort, à ne jamais cesser la place au découragement, à éviter la tricherie, la corruption, le favoritisme, à compter sur eux-mêmes, par-dessus tout, à tout mettre entre les mains du Seigneur », déclare le patriarche Jean Hamga.

« Féliciter les populations sénégalaises »

« Je ne saurais déposer la clé sous le paillasson sans féliciter les populations sénégalaises et les organes en charge de cette élection, pour leur sérieux et leur engagement. C’est le Sénégal qui parle à l’Afrique toute entière ! Et c’est le Sénégal qui gagne ! », conclut-il.

Il faut signaler que Bassirou Diomaye Faye (44 ans) qui a prêté serment, ce jour 2 avril 2024, afin de tenir légalement les commandes de l’État sénégalais, est le premier jeune à occuper cette fonction. Il est père de quatre enfants et a deux épouses (Marie Khone Faye et Absa Faye).