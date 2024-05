Algérie : l’humour algérien fait la course en tête!

Deux événements mettent en ce moment l’humour algérien en haut de l’affiche : le Festival Algérire, qui réunit cette semaine un très large public au Palais de la Culture d’Alger, et bientôt la Finale du grand casting Mon Premier Montreux by Rouiba, organisée le 31 mai au Théâtre National d’Alger.

Algérire réussit à nouveau son pari

Emotions et fous-rires garantis le mercredi 30 avril 2024 dans le cadre splendide du Palais de la Culture, sur les hauteurs d’Alger, pour le gala d’ouverture de l’édition 2024 du Festival Algérire, placé sous la houlette de l’humoriste Farid Chamekh, maître de cérémonie du Djamel Comedy Club à Paris depuis 2021, et qui réunissait une pléiade d’artistes algériens et français de grand talent, représentatifs de toute la richesse de l’humour actuel, d’Abdelkader Secteur à Ilyes Djadel en passant par Reda Seddiki, Mahé, Félix Dhjan, Kamel Abdat, Ayoub Marceau, Malik Belkhodja… entre autres maîtres de l’humour. Les prochains jours verront se succéder galas et one-man-shows pour le plus grand bonheur des spectateurs algérois.

Coup de chapeau aux organisateurs de Broshing Events qui parviennent, année après année, à mettre Alger au coeur de la carte méditerranéenne de l’humour et regroupent des artistes qui tous ont à la fois du talent et du coeur, face à un public enthousiaste que rien ne découragea cette année, ni le froid ni la pluie, qui cessa miraculeusement quelques minutes avant le début du gala d’ouverture, permettant à la magie lumineuse et spirituelle de se libérer sous un ciel étoilé, sur une scène derrière laquelle scintillaient des étoiles.

Finale prochaine de Mon Premier Montreux by Rouiba

Autre date à retenir, celle de la Finale le 31 mai du casting Mon Premier Montreux by Rouiba, une première sur la saison 2023-2024. Durant tout le mois d’août et de septembre 2023 en effet, des sélections ont eu lieu à Alger, Oran et Constantine, qui ont vu la participation de plus de cent jeunes talents de l’humour venant des quatre coins du pays. Parmi eux, le jury a sélectionné ceux dont les performances étaient les plus prometteuses et les plus abouties. C’est après ce long parcours que Fares Barket, Adam Kassouri, Yacine Bendaoud, Samy Gougam, Merihene et Inès auront une chance d’assurer leur place sur la scène humoristique algérienne lors de cette grande finale, après une ultime semaine d’un coaching dispensé par là aussi… par Farid Chamekh.

Lors de cette soirée, le jury choisira la meilleure performance dans deux catégories différentes : humour francophone et humour arabophone. Et ces deux artistes se verront naturellement programmés dans le circuit international de l’humour, où le Montreux Comedy Festival constitue la référence incontestée.

Rire ensemble, pour mieux vivre ensemble!

Trois ans après la disparition du « Marrakech du Rire » qu’avait initié Djamel Debbouze, Alger prouve qu’elle est en mesure de prendre la relève de l’humour, en offrant à la jeunesse des deux rives de la Méditerranée l’occasion de communier dans le rire, cette langue commune qui dépasse les frontières et les différences, et marque la victoire de l’esprit sur les vicissitudes de l’époque… Tant rire ensemble, c’est aussi mieux se comprendre !