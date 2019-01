Alger, tourisme : à la découverte de la Grande Poste

Édifice mythique d’Alger, la Grande Poste est d’une architecture féerique qui nous transporte à travers le temps et les transformations qu’elle a connues, et ce, depuis sa construction en 1910. Cette semaine Jumia Travel, acteur Africain du tourisme, et votre site d’information AFRIK.COM vous font découvrir ce site, qui en suivant l’évolution logique du temps et de l’histoire, a été transformé en Musée de la Poste et des Technologies de l’Information.

La Grande Poste construite en 1910 par les architectes Jules Voinot et Denis Marius Toudoire, puis inaugurée en 1913, est un monument centenaire, emblématique repère urbain pour les Algérois et les touristes.

Cette imposante construction a été érigée face au port commercial d’Alger, en contrebas du palais du Gouvernement, au long d’une très large esplanade qui descend vers la mer. Elle représente le symbole du courant architectural oriental de l’époque voulue par le gouverneur général Charles Célestin Jonnart dans un souci de rapprochement entre les colons et les Algériens.

L’édifice tire son prestige de la splendeur de sa façade ornée de trois arceaux et d’une galerie supérieure formée d’arcades. Des escaliers en marbre mènent au parvis et au porche décoré de trois arceaux ouvrant sur trois voûtes brodées d’arabesques et d’épigraphie et reposant sur des colonnes aux chapiteaux de marbre ciselé.

La Grande-Poste est à Alger ce que la tour Eiffel ou l’Arc de Triomphe sont à Paris, c’est le principal repère d’Alger. Elle est un témoin silencieux de l’histoire de l’Algérie. Son charme illumine le centre de la capitale algérienne, et procure une joie de vivre à tous ceux qui vont à sa découverte.

En juillet 2014, la ministre de la Poste et des technologies de l’information et de la communication a annoncé la transformation de ce lieu emblématique en Musée de la Poste et des Technologies de l’Information. Un projet qui donnera vie à ce grand bâtiment, qui attirera dès lors encore plus de visiteurs.