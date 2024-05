Algérie : Hasna El Becharia, la «rockeuse du désert», s’est éteinte

La chanteuse algérienne Hasna El Becharia, surnommée la « rockeuse du désert », est décédée le mercredi 1er mai 2024 à l’âge de 74 ans. Figure emblématique de la musique diwane ou gnaoua, elle était connue pour être la première femme à jouer du guembri, un luth à trois cordes originaire d’Afrique du Nord.

Née en 1950 d’origine sahraouie, la chanteuse algérienne Hasna El Becharia a hérité de la tradition musicale gnaoua, un genre qui mêle des influences sacrées et profanes issues des anciens esclaves subsahariens d’Afrique du Nord. Dès son enfance, elle baigne dans la musique, bercée par les mélodies de son père, joueur de guembri, et de son grand-père, tous deux animateurs de diwanes (réunions musicales et spirituelles).

Premier album sorti à 51 ans

C’est dans les années 1970 que Hasna El Becharia se fait connaître en animant des fêtes de mariage dans sa région natale, au sein d’un groupe exclusivement féminin. Désireuse de se faire entendre dans l’effervescence des mariages, elle acquiert un ampli et une guitare électrique, instruments qu’elle intègre progressivement à son répertoire.

En 2002, à l’âge de 51 ans, Hasna El Becharia sort son premier album, « Djazaïr Johara ». Cet opus marque le début d’une riche discographie qui mêle savamment reprises de chants gnaouas traditionnels et compositions originales, interprétées au guembri ou à la guitare électrique. Deux autres albums suivront, « Smaa Smaa » en 2012 et « Couleurs du désert » en 2020, consacrant son statut d’artiste incontournable de la musique gnaoua.

Une inspiration pour les générations futures

Infatigable ambassadrice de son genre musical, Hasna El Becharia a sillonné les scènes du monde entier, notamment en Europe, où elle a effectué des tournées jusqu’à ses derniers mois de vie. Sa voix puissante et sa virtuosité instrumentale ont marqué les publics, faisant d’elle une icône du diwane et une inspiration pour les générations futures de musiciennes.

La disparition de Hasna El Becharia, ce 1er mai 2024, laisse un grand vide dans le monde de la musique algérienne et internationale. Sa voix unique et son engagement pour la préservation et la diffusion du patrimoine gnaoua manqueront profondément.