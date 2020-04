Algérie, 1761 cas, 256 morts : Covid-19, les chiffres de la peur

Le ministère algérien de la Santé a établi un bilan faisant état de 1761 cas détectés de Coronavirus dont un chiffre élevé de 256 décès enregistré dans ce pays d’Afrique du Nord.

C’est à travers la commission nationale chargée de suivi de la maladie à Coronavirus en Algérie, que le ministère algérien de la Santé a établi un bilan dramatique de 1761 cas de Coronavirus détectés pour 256 décès. Les autorités sanitaires ont par ailleurs annoncé l’apparition de 95 nouveaux cas dans 20 wilayas. Durant ces dernières 24 heures, 15 nouveaux cas de décès ont été dénombrés.

Entre le jeudi et le vendredi, 21 personnes ont péri du fait de la maladie à Coronavirus. Au total six (6) décès ont été recensés à Blida, six (6) autres dans la capitale Alger. Les villes de Tizi-Ouzou, Tipaza, Boumerdes, Oran, Bouira, Biskra, Djelfa, M’sila et Mascara ont enregistré chacun un (1) cas de décès lié au Covid-19.

Au titre des guérisons de la maladie, le Pr Djamel Fourar, porte-parole de la Commission nationale chargée de Suivi de la maladie à Coronavirus en Algérie, a établi un nouveau bilan, ce vendredi 10 avril 2020, avec 405 patients guéris depuis le début de l’apparition de l’épidémie en fin février, dont 126 cas dans la wilaya de Blida, et 133 cas dans la capitale.

A noter qu’une commande d’équipements médicaux est arrivée, ce vendredi matin à l’aéroport international d’Alger, en provenance de la Chine. Cette commande est composée de 500 000 masques de protection de type ffp2, de 40 000 kits de dépistage du Coronavirus.Par ailleurs, 100 respirateurs artificiels font partie de cette commande. D’autres équipements devraient arriver incessamment.

