Covid-19 : confinement général en Algérie

Face à la progression de l’épidémie de coronavirus qui a infligé un lourd bilan de 130 morts, l’Algérie a pris la décision d’étendre les mesures de confinement partiel à l’ensemble de son territoire.

Les autorités algériennes ont, ce samedi 4 avril 2020, décidé de l’extension des mesures de confinement partiel à l’ensemble du territoire. Dans un communiqué, les autorités ont annoncé « l’extension de la mesure de confinement partiel à l’ensemble des wilayas du pays, à l’exclusion de la wilaya de Blida qui demeure soumise à une mesure de confinement total ».

Cette mesure de confinement général durera deux semaines et prend effet ce dimanche à 00 heure. Elle prendra fin le 19 avril prochain. Rappelons que le confinement partiel était observé à Alger et dans 13 autres wilayas (préfectures) sur les des 48 que compte ce pays d’Afrique du Nord. Ce confinement partiel se matérialisait par un couvre-feu, de 19 heures à 7 heures.

Alors que 1251 cas de Coronavirus ont été dénombrés en Algérie, 130 personnes ont péri du fait de la maladie, alors que 90 malades ont été déclarés guéris. Une situation inquiétante qui a poussé les autorités algériennes à corser les mesures, passant d’un confinement partiel à un confinement général.

Le premier cas de Covid-19 a été détecté fin février en Algérie. Face à la montée en flèche des cas de personnes atteintes de la maladie, les autorités algériennes ont pris la décision de freiner la rapide propagation du Covid-19 sur leur sol. C’est ainsi qu’une batterie de mesures ont été prises, notamment la fermeture des cafés et restaurants dans les grandes villes, ainsi que la suspension de tous les moyens de transport en commun.

Outre ces mesures prises le 19 mars et qui s’appliquent à l’intérieur des villes et entre les wilayas, le trafic ferroviaire a été suspendu, de même que les liaisons aériennes et maritimes. De même, les stades, les mosquées, les écoles et universités, tous les lieux de rassemblements, ont été fermés. Visiblement, ces mesures n’ont pas suffit pour freiner la propagation de cette dangereuse maladie qui a emporté 130 personnes dans le pays, poussant les autorités à aller à une étape supérieure : le confinement général.

A lire : Maroc et Algérie dépassent en même temps les 500 cas de Coronavirus