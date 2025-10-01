Ahmed Fahmy retrouve Shahid pour une série comique sur le football égyptien

Après le succès retentissant de « Le Boucher de Gizeh« , l’acteur égyptien Ahmed Fahmy revient sur Shahid avec un nouveau défi de taille. Dans « Ibn El Nadi » (Le Fils du Club), diffusée depuis le 2 octobre à raison de deux épisodes hebdomadaires, la star égyptienne délaisse temporairement la comédie pour explorer les coulisses tumultueuses d’un club de football au bord de la faillite.

La plateforme de streaming Shahid mise sur le drame sportif avec « Ibn El Nadi », une production originale qui s’attaque au monde impitoyable du football professionnel. Au cœur de cette série à suspense signée Mohab Tariq et réalisée par Karim Saad, on découvre Omar, un jeune homme privilégié et insouciant dont l’existence bascule suite au décès brutal de son père. Contraint d’assumer la direction d’un club de football menacé d’effondrement, ce fils à papa devra rapidement grandir face aux pressions des concurrents, au mépris des médias et au scepticisme général quant à ses capacités de gestion.

« Je n’avais jamais envisagé de faire une série sur le football », confie Ahmed Fahmy. « Les événements sportifs sont omniprésents à l’écran, le public en connaît tous les détails, ce qui rend l’exercice périlleux. » Pourtant, passionné de football et spectateur assidu, l’acteur s’est laissé séduire par l’approche du scénario qui transcende le simple cadre sportif pour explorer des thématiques universelles.

Une distribution au service du drame

Aux côtés de Fahmy, la série réunit un casting de choix avec Hatem Salah dans le rôle du capitaine Osama, entraîneur déterminé à sauver le club « Al Sho’la », Aya Samaha qui interprète une psychologue sportive dévouée à l’équipe, et le jeune Abdul Rahman Zaza en « Kabozia », un personnage atypique chargé de manager les joueurs malgré son incompétence footballistique notoire, source de nombreuses situations comiques.

La série bénéficie également de l’apparition de Sayed Ragab en guest star, ainsi que Mohamed Lotfy et Ahmed Abdel Hamid dans des rôles secondaires. Cette alchimie entre acteurs confirmés et talents émergents promet une dynamique narrative riche.

Le pari du format court

Cette production s’inscrit dans la stratégie de Shahid de proposer des contenus originaux arabes au format court, une tendance qui séduit de plus en plus les spectateurs. « Le succès de mes séries sur Shahid m’a encouragé à repenser ma présence obligatoire pendant le Ramadan avec des productions longues« , explique Fahmy. « Dix épisodes concentrés me permettent de maintenir l’intensité narrative tout en libérant du temps pour mes projets cinématographiques. »

Résolument opposé aux saisons multiples, l’acteur préfère préserver l’impact de ses œuvres réussies. « Une partie du succès réside dans l’effet de surprise. Je préfère de loin qu’une série reste unique plutôt que de la diluer avec des suites. »

Shahid, vitrine du contenu arabe en Afrique

Première plateforme de streaming du monde arabe, Shahid s’est imposée comme la référence du divertissement arabophone sur le continent africain. Ses productions originales, dont « Ibn El Nadi » fait partie, visent un public familial large tout en maintenant des standards de qualité internationaux.

Disponible dans toute la région MENA et accessible aux communautés arabophones d’Afrique, la plateforme propose un catalogue varié allant des séries dramatiques aux programmes pour enfants, en passant par des retransmissions sportives et les derniers films sortis en salle. « Ibn El Nadi » illustre parfaitement cette ambition : offrir un contenu local authentique avec une production soignée qui rivalise avec les standards mondiaux.

Reste à savoir si Omar parviendra à redresser son club en perdition. Une chose est certaine : Ahmed Fahmy a relevé le défi de sortir de sa zone de confort, et les spectateurs africains sont aux premières loges pour découvrir cette plongée dans l’univers passionnant et impitoyable du football égyptien.