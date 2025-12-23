Diaze, un regard sur Mayotte : le documentaire de Solène Anson primé sur trois continents

Zainab Musa

Lecture 2 min.
Solène Sanson prix Ubuntu d'argent
Solène Sanson prix Ubuntu d'argent

Tourné trois mois avant le passage dévastateur du cyclone Chido, ce premier long-métrage de la journaliste et réalisatrice Solène Anson enchaîne les récompenses internationales, de Montréal à Cannes en passant par Paris. Un témoignage devenu, malgré lui, le portrait d’un monde disparu.

Journaliste et réalisatrice, Solène Anson voit son premier documentaire multiplier les reconnaissances à travers le monde. Après avoir décroché le Prix du meilleur documentaire environnemental au Montreal Women Film Festival en juillet dernier, Diaze, un regard sur Mayotte vient d’ajouter deux nouvelles distinctions à son palmarès : le Prix du meilleur film environnemental au World Film Festival in Cannes, qui le qualifie pour la compétition annuelle sur la Croisette en juin prochain, et le Prix Ubuntu d’Argent du long-métrage documentaire au festival L’Afrique fait son cinéma, où le jury a salué « son excellence artistique, sa narration maîtrisée et sa contribution remarquable au rayonnement du cinéma africain ».

Un portrait intime de Mayotte, avant la catastrophe

Le film suit Diaze Abdou, jeune habitant de Dzoumogné, dans le nord de l’île. Entre ancrage dans les traditions mahoraises et présence sur les réseaux sociaux, il livre ses souvenirs d’un Mayotte authentique et témoigne des défis qui pèsent sur l’archipel : sécheresse, insécurité, pressions sur le lagon et les forêts. À ses côtés, agriculteurs, pêcheurs et hôteliers expriment leur attachement à cette terre, leurs inquiétudes comme leurs espoirs. Un témoignage d’autant plus précieux qu’il capte des éléments trois mois avant le passage dévastateur du cyclone Chido.

Actuellement en compétition au Red Movie Awards de Reims dans les catégories Meilleur documentaire et Meilleur jeune réalisateur, Diaze poursuivra sa route en Inde en mars 2026. Puis il sera projeté au Cinéma du Parc à Montréal du 8 au 10 mars. Ces distinctions lui ouvrent également les portes de la compétition qualifiante IMDb, renforçant sa visibilité internationale et sa présence sur la plateforme de streaming associée à Amazon.

Zainab Musa
LIRE LA BIO
Zainab Musa est une journaliste collaborant avec afrik.com, spécialisée dans l'actualité politique, économique et sociale du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. À travers ses enquêtes approfondies et ses analyses percutantes, elle met en lumière des sujets sensibles tels que la corruption, les tensions géopolitiques, les enjeux environnementaux et les défis de la transition énergétique. Ses articles traitent également des évolutions sociétales et culturelles, notamment à travers des reportages sur les figures influentes du Maroc et de l’Algérie. Son approche rigoureuse et son regard critique font d’elle une voix incontournable du journalisme africain francophone.
