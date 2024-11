Agnès Brézéphin remporte le Grand Prix de la Biennale de Dakar 2024

Dans le cadre somptueux de la Biennale de Dakar, événement phare de l’art contemporain africain, l’artiste martiniquaise Agnès Brézéphin a reçu le prestigieux Grand Prix des mains du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Son installation, intitulée Cabinet de Curiosités. Chambre des Merveilles : « Au Fil de soi(e) », a conquis le jury par son approche profondément intime et universelle, mettant en lumière la capacité de l’art à transcender la douleur

Au cœur de cette installation monumentale de 6 mètres sur 4, un lit ancien en bois sculpté constitue la pièce maîtresse. L’artiste a entièrement retissé le matelas avec des fils de soie naturelle, incorporant plus de 3000 boutons artisanaux hérités de ses grands-parents boutonniers. « Je voulais transformer ce symbole de traumatisme en un espace de renaissance et de guérison« , explique Agnès Brézéphin.

Le jury international de la Biennale de Dakar 2024, présidé par la commissaire d’exposition Koyo Kouoh, a salué « l’extraordinaire capacité de l’artiste à sublimer l’indicible en une œuvre poétique et réparatrice ». Les critères déterminants ont été l’innovation technique, la force narrative et l’impact émotionnel de l’œuvre.

Un parcours hors normes : création en urgence, reconnaissance éclatante

Conçue depuis un lit d’hôpital, l’œuvre a été soumise à la Biennale in extremis. La collaboration avec la curatrice Paola Lavra a permis d’associer profondeur anthropologique et esthétique viscérale, questionnant les violences de genre et leur transformation artistique.

Depuis 40 ans, Agnès Brézéphin transforme des thèmes douloureux en œuvres puissantes. Ses collaborations avec l’association Univers’elles et la Maison Rose au Sénégal contribuent à la résilience des femmes victimes de violence. Son installation sera exposée au Musée des Civilisations Noires de Dakar jusqu’au 15 juillet 2024.

Perspectives et nouveaux horizons

Suite à cette reconnaissance, l’artiste prépare une exposition itinérante qui débutera à Fort-de-France en septembre 2024. « Ce prix ouvre de nouvelles perspectives pour l’art caribéen contemporain« , affirme Brézéphin, qui dirigera également un atelier de création textile à la prochaine Biennale de La Havane.

La Biennale de Dakar, plateforme majeure de l’art contemporain africain depuis 1990, confirme avec ce choix sa capacité à révéler des œuvres qui transcendent les frontières géographiques et émotionnelles.

Agnès Brézéphin est née à Paris le 12 septembre 1970 d’une mère picarde et d’un père guadeloupéen, issu du métissage indien (Calcutta) et Congo. Petite fille d’une famille d’artisans boutonniers, ses grands-parents l’initient à l’artisanat, la couture, au dessin. Formée aux Beaux-arts de Beauvais (Oise), à l’École Estienne (École supérieure du Livre – Paris) et à l’Atelier national de recherches typographiques (ANRT) de l’École des Arts décoratifs rue d’Ulm avec Peter Keller & Gérard Unger,