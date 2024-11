Sénégal : la 15e biennale de l’Art africain contemporain s’ouvre à Dakar

La capitale sénégalaise accueille, à partir du 7 novembre 2024, la 15e édition de la Biennale de l’Art africain contemporain, Dak’Art, qui se tiendra jusqu’au 7 décembre. Ce prestigieux événement est un des plus grands rendez-vous de l’art africain. Il attire artistes, collectionneurs, critiques d’art et passionnés du monde entier. L’évènement célèbre la richesse et la diversité de la création artistique du continent.

Près de 70 artistes sélectionnés dans le cadre officiel

Sous le thème de la « Résilience », cette édition fait ressortir les défis auxquels les artistes africains font face, tels que les questions de justice sociale, d’environnement et d’identité culturelle. À travers leurs œuvres, les créateurs abordent divers sujets, allant des réalités économiques et sociales du continent aux aspirations spirituelles et esthétiques. Ce thème vise également à célébrer la capacité des artistes africains à surmonter les obstacles pour se faire une place sur la scène internationale.

Dans le cadre du festival « in », environ 70 artistes d’Afrique et de la diaspora exposeront leurs œuvres dans les espaces les plus emblématiques de Dakar, comme le Musée des Civilisations noires et la Galerie nationale d’art. Cette sélection comprend aussi bien des artistes confirmés que de nouveaux talents. Ce qui témoigne de la diversité des approches et des médiums explorés par les créateurs africains contemporains.

Une plateforme pour le « off » tout aussi vibrante

Outre l’exposition officielle, le festival « off » réunira un nombre presque équivalent d’artistes exposant dans des galeries, centres culturels, espaces publics et autres lieux atypiques de Dakar et ses environs. Ce volet « off » de la biennale permet à un plus grand nombre d’artistes, souvent moins connus, de présenter leurs œuvres et de bénéficier de la visibilité offerte par cet événement mondial.

Avec sa renommée croissante, Dak’Art attire de nombreux collectionneurs et galeristes de renommée internationale, venus découvrir des œuvres rares et soutenir les artistes africains. Ce public contribue à positionner l’art africain contemporain sur le marché global, offrant ainsi aux artistes des perspectives de carrière à l’échelle internationale et stimulant la reconnaissance de l’art du continent.

Des conférences et tables rondes pour réfléchir à l’avenir de l’art africain

En marge des expositions, Dak’Art propose un programme de conférences, tables rondes et ateliers qui réunissent critiques d’art, curateurs, artistes et chercheurs. Ces rencontres sont l’occasion d’aborder des questions sur la place de l’art africain dans le monde, les enjeux économiques et culturels, ainsi que le rôle des nouvelles technologies dans la création artistique contemporaine.

La Biennale bénéficie d’un soutien fort des autorités sénégalaises, qui considèrent Dak’Art comme une vitrine importante pour la culture nationale. Les partenaires institutionnels africains et internationaux se mobilisent également pour renforcer l’événement, avec des subventions et des initiatives visant à améliorer la visibilité des artistes africains et à stimuler le développement du secteur artistique sur le continent.

Un impact économique pour Dakar et ses habitants

Au-delà de son importance artistique, Dak’Art représente un impact économique significatif pour Dakar. L’afflux de visiteurs internationaux booste le secteur du tourisme et profite aux entreprises locales, des hôtels aux restaurants en passant par les artisans et les transports. Cette dimension économique fait de Dak’Art un moteur de développement pour la capitale sénégalaise et une source de revenus pour de nombreux résidents.

Les œuvres présentées lors de cette biennale abordent également des thèmes comme l’immigration, le changement climatique, l’injustice sociale et les traditions africaines. Les artistes utilisent leur art pour sensibiliser, exprimer leurs points de vue et inviter les visiteurs à réfléchir aux problèmes actuels, faisant de Dak’Art un espace d’engagement où l’art devient vecteur de prise de conscience sociale.