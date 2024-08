À la découverte de Savè, au Bénin, la cité des « mamelles »

Au coeur du Bénin, en plein milieu de collines en forme de « nin-nin » (mamelles), « Shabè », francisé « Savè » est une ville extraordinaire. À environ trois cent cinquante kilomètres au nord de Cotonou, la cité des « Omo shabè » (les descendants de Shabè) est peuplée de plus de cent mille habitants dirigés d’une part par les autorités politico-administratives béninoises et d’autre part, par un Roi, chef suprême de la Tradition, et sa cour. C’est un petit coin de paradis, riche de son histoire et de sa culture mais également de son paysage atypique et unique au monde. Let’s go !

Jadis royaume, Savè aurait été fondée par « Oni Shabè », l’un des petit-fils du légendaire et mythique ancêtre des Yorubas, « Oduduwa », premier souverain du territoire béni d’Ifê, avant le XIIe siècle. À Savè, la cour royale raconte que vers 1738, un groupe de migrants yoruba d’Oyo, à sa tête « Baba Guidaï », serait venu de Nikki en territoire Bariba, par Parakou, Tchaourou, Kilibo et Kaboua, pour conquérir « Ilé Shabè », le royaume de Savè et qu’il y ont imposé dès lors, une nouvelle constitution. « Ola Obe » devint ainsi le tout premier roi de la lignée « Baba Guidaï » et fit construire un nouveau palais, que l’histoire retient comme premier palais officiel de Savè.

De « Ola Oba » à l’actuel chef de la Tradition Shabè, sa Majesté « Oba Adetutu Akikenju », intronisé roi depuis juillet 2005, le pays Shabè a connu en tout onze règnes. L’une des périodes les plus marquantes de l’histoire de Savè fut celle allant de la mort de « Oba Akikenju » (1796 – 1825) à l’intronisation de « Oba Otewa » (1852 – 1860). En effet, comme nous l’a narré Sa Majesté « Oba Adetutu Akikenju » dans son palais à Fiditi (Savè), le royaume aurait subi au lendemain des obsèques du roi éteint « Oba Akikenju », l’invasion de l’armée toute puissante de « Danxomè » sous le commandement de Ghézo (1818 – 1858), neuvième roi d’Abomey. Savè connu alors deux règnes officiels : le premier, celui de « Balogoun Koshoni », tué au front par l’armée dahoméenne et le second, celui de la courageuse et respectée « Inen Mego », jamais intronisée reine, parce que femme. Les vestiges de la résistance de Savè à l’invasion d’Abomey y sont encore visibles de nos jours.

À Savè, la langue parlée est le « Nago », dérivée du Yoruba et comme nous l’ont appris les Shabès, « qui parle Nago parle déjà Yoruba« . La différence entre ces deux dialectes résiderait dans l’omission de certaines lettres du Yoruba. D’autres ethnies y sont installées. Les « Fon » qu’on retrouve un peu partout au Bénin d’ailleurs, y sont en effectif non négligeable.

Si les villes historiques du Bénin ont un principe en commun, c’est bel et bien, la cohabitation harmonieuse des religions, malgré l’influence écrasante des cultes traditionnels. Et Savè ne saurait déroger à ce principe. On y raconte d’ailleurs qu’il n’y a qu’une religion en vrai, et qu’il n’est pas rare de retrouver chrétiens et musulmans aux abords des couvents Vodoun.

Sans le soutien des chasseurs, le palais royal volerait aux éclats. Ils sont les premiers gardiens de la Tradition. Élu chef, leur représentant porte le titre de « Balode ». L’actuel numéro un des chasseurs de Savè est « Balode Okoki ».

Savè, ce sont aussi les « Ókpòló », des meules traditionnelles creusées dans la pierre sur les collines où étaient écrasées des vivres (rendues soit en farine ou en pâte) pour les repas.

À l’un des carrefours principaux de Savè est érigée un rond point, avec une statue géante de l’ancêtre très vénéré des Yorubas, le mythique « Oduduwa », oeuvre de l’artiste béninois Charly Djikou.

Savè est désormais une commune constituée de huit arrondissements subdivisés à leur tour en soixante villages et quartiers de ville. Savè, la cité des « Shabè » a d’intéressantes choses à dire au reste du Bénin et au monde, faisons en sorte qu’elle soit écoutée, et entendue.