L’Afrique progresse de façon notable dans le domaine de la cybersécurité, et le Bénin s’impose parmi les dirigeants grâce à l’influence croissante de ses experts. Selon un récent classement de l’association Ciberobs – Make Africa Safe, sept chiffres béninois figurent dans le top 100 des acteurs les plus influents de la cybersécurité sur le continent.

Ce palmarès rencontré en avant ceux qui travaillent pour renforcer la résilience numérique en Afrique, souligne l’importance stratégique de leurs contributions dans un contexte où les menaces numériques ne cessent d’augmenter.

Un palmarès révélateur de l’importance stratégique du Bénin

Le Bénin brille ainsi à travers des personnalités influentes, à commencer par Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du Numérique et de la Digitalisation, qui conduit des politiques innovantes pour sécuriser l’écosystème numérique. Elle est rejointe par Marc André Loko, directeur général de l’Agence des systèmes d’information et du numérique (Asin), et Ouanilo Médégan Fagla , à la tête du Centre national d’investigation numérique du Bénin. Leur leadership se reflète dans des initiatives audacieuses pour fortifier les infrastructures de sécurité numérique.

Cybersécurité en Afrique : vers une résilience accrue grâce aux talents locaux

Les sept experts béninois de ce classement n’ont pas seulement brillant par leur expertise technique ; ils se sont également distingués par leurs initiatives de sensibilisation, de formation et leurs contributions à l’innovation technologique. En intégrant des experts comme Ramanou Biaou, directeur d’Africa Cybersecurity Mag, et Dr Maximilien Kpodjèdo, conseiller numérique du président de la République, ce classement souligne l’effort collectif pour ancienne génération de talents capables de contrer les cyberattaques.

Ce palmarès représente un tournant majeur pour la cybersécurité en Afrique, en particulier pour le Bénin, qui voit ses experts reconnus à l’échelle continentale. Avec des efforts coordonnés comme ceux de Habib Olou et Miguel Sossouhounto, la cybersécurité béninoise fait figure de modèle, inspirant d’autres nations africaines à renforcer leurs propres systèmes de défense numérique.