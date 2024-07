Fraude en Afrique de l’Ouest : 300 arrestations par Interpol

Hier 16 juillet 2024, Interpol a dévoilé les résultats d’une vaste opération de lutte contre la fraude financière, nommée Jackal III. Orchestrée sur plusieurs mois, cette initiative a abouti à l’arrestation de 300 personnes. Elle a aussi permis de saisir des actifs d’une valeur approximative de 3 millions d’euros. Les forces de sécurité ont identifié plus de 400 suspects et bloqué 720 comptes bancaires.

Cette action porte un coup significatif aux réseaux criminels en Afrique de l’Ouest et au-delà.

Les cibles principales : Black Axe et autres syndicats criminels

Essentiellement, l’opération Jackal III s’est concentrée sur des groupes criminels ouest-africains, y compris le tristement célèbre Black Axe. Les forces de l’ordre ont spécifiquement ciblé ce groupe nigérian, connu pour son implication dans la cyberfraude, la traite d’êtres humains et le trafic de drogue. Par exemple, en Argentine, les autorités ont réussi à démanteler un réseau dirigé par Black Axe. Elles ont arrêté 72 suspects, gelé une centaine de comptes bancaires et saisi plus d’un million d’euros en faux billets.

Les stratégies frauduleuses dévoilées Tomonobu Kaya, directeur adjoint du Centre de lutte contre la criminalité financière et la corruption d’INTERPOL, a exposé les tactiques employées par ces groupes criminels. Les escroqueries sentimentales, particulièrement répandues sur les sites de rencontres, sont l’une des méthodes préférées. Les fraudeurs établissent de faux profils, souvent avec des photos de médecins récupérées sur Internet, pour séduire et extorquer de l’argent à des victimes vulnérables.

Une collaboration internationale capitale

Isaac Oginni, directeur du même centre chez INTERPOL, a mis en avant l’importance cruciale de la collaboration internationale. Grâce à un partage efficace et en temps réel d’informations, ainsi qu’à une coordination étroite entre les forces de police, l’opération Jackal III a impliqué 21 pays sur cinq continents. Ces efforts conjoints ont permis d’atteindre les objectifs fixés. Des pays comme l’Argentine, le Portugal, et la Suisse ont été particulièrement impliqués dans ce succès international.

Des victimes partout dans le monde

Les répercussions de ces fraudes sont catastrophiques pour les victimes. En Argentine, par exemple, plus de 160 personnes ont subi de lourdes pertes financières. Certaines ont même été contraintes de vendre leur domicile ou de souscrire à des emprunts pour compenser les fonds volés. Les criminels font souvent appel à des passeurs d’argent pour ouvrir des comptes bancaires à travers le monde. Ils compliquent ainsi le suivi des flux financiers illégaux.

Un avenir sous surveillance