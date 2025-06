L’humour Algérien triomphe à Montréal !

C’est dans le cadre du Festival Exclam Montréal qu’a été organisée la grande finale mondiale du casting international La Relève par Montreux, où se retrouvaient les lauréats africains, américains, maghrébins et européens de Mon Premier Montreux, pour une ultime joute humoristique dont les humoristes algériens sont sortis vainqueurs!

Avec ses 16 spectacles uniques, Exclam Montréal a offert une plateforme d’expression à des voix singulières et percutantes. De la grande ouverture Babel, animée par l’impayable humoriste algérien Mehdi Bousaidan qui triomphe au Québec comme à Paris, aux soirées thématiques comme Blagues d’Été, Notre-Dame du Stand-Up XXL, ou encore Sexxxclam, le festival a su marier innovation, inclusivité et célébration.

La Relève, par Montreux : les talents de demain mis à l’honneur

Cœur battant du festival, le prestigieux concours international La Relève par Montreux a connu une finale exceptionnelle le 24 mai à la Salle Pierre-Mercure de Montréal. Animée par Mona de Grenoble, la soirée a couronné quatre humoristes prometteurs : Inès, Fiona, Ethan, et Anne-Sarah Charbonneau, seule québécoise parmi les lauréats.

La victoire d’Inès est un moment fort de cette édition, mettant en lumière la richesse et l’originalité de la francophonie algérienne. Mention spéciale pour Farès, l’autre humoriste sélectionné par le casting Mon Premier Montreux Algérie, qui a réalisé le tour de force de jouer pour la première fois en français un sketch initialement sélectionné en arabe à Alger!

Exclam Montréal : un festival international bien ancré au Québec

Grâce à des partenariats solides avec la SODEC, Urbania, CKOI, Le Hyatt Place Downtown, Le Terminal Comédie Club, Le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (Gouvernement du Québec), Le ministère de la langue Française, TV5 Unis et la Fondation Dialogues, Exclam Montréal a consolidé sa place comme événement incontournable de la scène culturelle montréalaise.

En s’appuyant sur le réseau Joke Nation, le festival a su tisser des ponts entre les continents, les cultures et les styles d’humour. « Exclam Montréal, c’est bien plus qu’un festival : c’est un lieu de rencontre pour toutes les formes de francophonie, un laboratoire d’idées et une vitrine pour la relève », soulignait Catherine Girard-Lantagne, productrice et directrice artistique adjointe d’Exclam Montréal.

L’Algérie : un terreau fertile pour l’humour !

Mais la grande révélation de cette première finale mondiale du casting La Relève, rassemblant des artistes de tous les continents de la Francophonie, c’est bien évidemment la vitalité extraordinaire du terreau humoristique algérien, dont les représentants ont démontré que l’humour était universel. Un clin d’oeil au premier grand humoriste de la littérature mondiale, Apulée, l’auteur de L’âne d’Or, numide natif de Madaure (M’daourouch), commune aujourd’hui située dans la wilaya de Souk Ahras à l’Est de l’Algérie, et qui était à l’âge hellénistique le siège d’une université renommée, où étudia d’ailleurs Saint-Augustin.

Inès, lointaine épigone d’Apulée, et digne héritière de Fellag, est quant à elle originaire de Constantine, et son succès dans le cadre de Mon Premier Montreux Algérie lui a déjà permis de se produire en novembre 2024 lors du Montreux Comedy Festival, où elle avait déchaîné les rires du public suisse !

Preuve est faite que depuis sa naissance jusqu’à l’ère des réseaux sociaux, l’inspiration algérienne triomphe toujours dans l’humour !