Mehdi Bousaidan, une star algérienne de l’humour francophone à l’Elysée

Le Président Macron avait réservé une sacrée surprise aux Chefs d’Etat qui avaient fait le déplacement à Paris pour le 19ème Sommet de la Francophonie : il avait convié au dîner d’Etat à l’Elysée quatre stars francophones de l’humour, qui ont permis aux plus hauts représentants des pays francophones de rire à l’unisson! Une première mémorable! Parmi les stars de l’humour francophone sélectionnées avec Emmanuel Macron par Grégoire Furrer, fondateur du Montreux Comedy Festival, quatre talentueux représentants de l’Afrique noire et du Maghreb: outre Gad Elmaleh, talent planétaire, la Congolaise Laetitia Manpaka, la Burkinabé Roukiata Ouedraogo, et… Mehdi Bousaidan, né à Alger et devenu célèbre au Québec.

Surprise de taille pour les quelques dizaines de Chefs d’Etat présents au 19ème Sommet de la Francophonie, et première diplomatique lors d’un dîner d’Etat à l’Elysée : la présence de quatre humoristes francophones, qui réussirent le tour de force de secouer de rires leurs Excellences, têtes couronnées, présidents, premiers ministres et hauts diplomates venus des quatre coins de la planète pour réfléchir ensemble à l’avenir de la Francophonie, cette honorable institution créée en 1970 pour tirer un trait sur l’époque coloniale, à l’heureuse initiative du Président Sénégalais Léopold Sédar Senghor et de ses homologues tunisien, Habib Bourguiba et nigérien, Hamani Diori, ainsi que du Prince Norodom Sihanouk du Cambodge.

Mais les discussions sérieuses ne sont pas tout : la Francophonie, c’est d’abord un esprit, une manière de penser ensemble mais aussi de rire ensemble. Si la fraternité qui unit les Francophones a un sens, c’est bien celui de permettre aux jeunes de tous les continents de se comprendre et d’échanger. Or rien n’est aujourd’hui plus viral et plus dynamique que l’Humour, star des réseaux sociaux, qui touche toutes les classes d’âge et toutes les classes sociales, et permet d’aborder sans s’affronter même les sujets qui fâchent…

D’où l’idée de cette invitation où Mehdi Bousaidan, humoriste algéro-québécois né à Alger et devenu célèbre au Québec, remporta, d’après les témoignages recueillis par Afrik.com à la sortie du dîner auprès de plusieurs participants, un succès mémorable. Nombreux furent les chefs d’Etat qui se levèrent pour le saluer, à commencer par le Premier Ministre canadien Justin Trudeau…

Un couronnement international pour cette star de l’humour francophone qui, étudiant en communication et médias au Collège Montmorency à Laval, lança et anima en 2009 le Momo Comédie Club… En 2012, il fit quelques passages au Couscous Comedy Show, puis il fut diplômé de l’École nationale de l’humour de Montréal en création humoristique en 2013…

Improvisateur dans plusieurs ligues de la région de Montréal, Bousaidan fut remarqué en Europe lors de sa participation au Mondial d’improvisation dès 2013 en Belgique. Après un passage sur la scène du Théâtre de Dix heures à Paris, au Festival du Rire de Cavaillon et au Kings of Comedy Club à Bruxelles, en 2014, il fut finaliste du concours télévisé « En route vers mon premier gala Juste pour rire », puis présenta un premier spectacle d’une heure dans le cadre du Zoofest de Montréal. De 2015 à 2018, sa popularité se renforça largement au Canada il fut le protagoniste de la série télévisée Med, à VRAK TV, une adaptation québécoise de la série française Soda, aux côtés de Pier-Luc Funk et Théodore Pellerin, premier pas significatif d’une carrière d’acteur qui se poursuit au Grand écran…

L’humour est sa vraie patrie, et Mehdi Bousaidan sait lui donner un tour international qui lui permet de railler sans blesser les travers de la société contemporaine, avec un ton inimitable qui partout emporte l’adhésion et met définitivement les rieurs de son côté. C’est à lui que l’Algérie aura dû, en cette mémorable soirée, de tenir le premier rang parmi les artistes exceptionnels qui donnèrent à ce dîner solennel une tournure à la fois inattendue et inoubliable!

Et à en juger par les réactions enthousiastes des invités, il y a de bonnes chances pour que l’humour retrouve sous les lambris des Présidences de tous les continents la place d’honneur qui revient à cet art majeur de la Francophonie! Belle revanche pour Rabelais, Molière, Voltaire et consorts, qui voient briller à nouveau au plus haut la flamme de l’esprit, ce scintillement de l’intelligence.